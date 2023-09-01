Привлечь в Казахстан три зарубежных банка поручил президент

В Казахстане откроют филиалы трех зарубежных банков. Об этом в своем Послании народу заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что одна из проблем банковской сферы – высокая концентрация.

"На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам президента, для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования. В то же время промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве "кредитного пылесоса", от них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию экономики.

И для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов.

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