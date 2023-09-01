Привлечь в Казахстан три зарубежных банка поручил президент
Глава государства отметил, что одна из проблем банковской сферы – высокая концентрация.
"На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, по словам президента, для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования. В то же время промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве "кредитного пылесоса", от них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию экономики.
И для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов.
Ранее в своем Послании Касым-Жомарт Токаев поручил перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села.