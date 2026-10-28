Реформировать систему госуправления поручил президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана заявил о необходимости реформирования системы государственного управления, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, каждое ведомство должно четко понимать не только свои полномочия, но и принципы работы всего государственного аппарата.

"С помощью искусственного интеллекта необходимо устранить дублирование функций и противоречия в системе управления. Государственный аппарат должен полностью и окончательно избавиться от бумажной волокиты. Необходимо сократить все процедуры, препятствующие принятию решений, а значит, и развитию. Государственные служащие должны быть высококвалифицированными профессионалами, передовыми специалистами в своей области. К сожалению, пока трудно сказать, что мы достигли такого уровня", – сказал Токаев.

Поэтому, говорит президент, следует разработать новые принципы служебной этики государственных служащих.

"Государственный служащий должен прежде всего руководствоваться требованиями Конституции, преданно служить своей Родине и народу. Речь здесь идет не об отдельных изменениях. Нам нужна настоящая реформа. Нельзя допускать показухи и имитации преобразований. Это чрезвычайно сложный процесс, требующий принятия правовых и финансовых мер. Администрация президента должна до 1 июня 2027 года представить комплексный план реформирования системы государственного управления. Одним словом, необходимо модернизировать систему государственного управления, адаптировав ее к новой экономике, основанной на цифровых технологиях и искусственном интеллекте", – добавил Токаев.

Ранее глава государства поручил освободить учителей от лишней работы.