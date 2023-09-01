Токаев высказался о трансформации холдинга "Байтерек" и перезагрузке деятельности "Отбасы банка"

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. "Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию". Касым-Жомарт Токаев Он подчеркнул, что "самого пристального внимания требует стимулирование экспорта". "Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села". Касым-Жомарт Токаев Как отметил глава государства, "очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции". "Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка". Касым-Жомарт Токаев Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь. Читайте также Токаев поручил внедрить проект полноценного блочного бюджета Глава государства объяснил, на что нужно тратить средства из Нацфонда Президент недоволен темпами развития средних предприятий в стране

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