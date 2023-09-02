Обозначенное в Послании развитие промышленности в РК даст мультипликативный эффект – эксперт

В последнем Послании президента народу Казахстана, глава государства уделил значительное внимание вопросам развития аграрного сектора и промышленности. По мнению эксперта именно развитие промышленности в РК даст мультипликативный эффект, сообщает Zakon.kz.

Президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Даулет Аргандыков отмечает, что ключевыми вопросами, обозначенными в Послании, являются промышленная политика государства и потенциальные возможности аграрного сектора. Эксперт считает, что реализация промышленной политики, о которой говорил президент, должна дать мультипликативный эффект к созданию новых качественных рабочих мест и к социальной стабильности.



"В Послании президента в блоке по промышленной политике были высказаны меры по реализации крупных проектов с точки зрения рынка труда. Важно чтобы одно рабочее место давало мультипликативный эффект для рынка труда. И крайне важно, что это рабочие места, которые вовлечены в глобальную экономику. Но сегодня мы видим, что на рынке труда генерация рабочих мест в основном происходит за счет квазигосударственного или государственного сектора, или перетока специалистов из одних низкопродуктивных отраслей, что в итоге не дает никакого эффекта в получении дохода". Даулет Аргандыков

Драйвером роста качественной занятости должна стать индустриализация

Спикер обратил внимание на то, что Касым-Жомарт Токаев также обозначил вопросы необходимости разработки Комплексного плана развития рынка труда. И, по словам эксперта, такой проект плана в Центре развития трудовых ресурсов разработали. Его основная цель – это создание конкурентоспособного, предсказуемого и адаптивного рынка труда. Важным приоритетом является создание новых качественных рабочих мест.

Как отмечает спикер, качественное рабочее место – это в первую очередь рабочие места, которые в первую очередь обеспечивают работникам достойную оплату труда. Во-вторых, это безопасность и здоровые условия труда. В-третьих, это вопросы защиты социальных трудовых прав, то есть защита от рисков.

"Такие качественные рабочие места могут создаваться в промышленности. По базовому сценарию прироста рабочей силы на 2029 году в Казахстане будет 9,6 и более млн человек экономически активного населении. И это прирост порядка 4% к прошлому году". Даулет Аргандыков

Среди проблем, по мнению спикера, которые можно выделить в данной отрасли, является несоответствие между спросом со стороны бизнеса и предложением рабочей силы. Поэтому, считает эксперт, глава государства в своем Послании еще раз отметил необходимость развития системы профессионального образования.

"Причем оно должно соответствовать потребностям экономики. Сегодня мы видим, что основной запрос со стороны бизнеса на качественный человеческий капитал будет в основном приходиться на специалистов средней категории". Даулет Аргандыков

Эксперт считает, что одним из вызовов с учетом роста населения будет являться низкий темп создания новых рабочих мест. Решение вопроса он видит в повсеместном внедрении и продвижении новых технологий, обеспечивающих производительности труда и создание новых видов занятости.

"При 15% росте ВВП за 5 лет рост создания рабочих мест составил только 3%. Сохраняется низкая доля частного сектора в генерации новых высокопродуктивных рабочих мест, она составляет порядка 18%. Для сравнения в Канаде частый сектор создал 90% рабочих мест в 2019 году, а в США - 84% в 2020 году. Считаю, что драйвером роста качественной занятости должна стать индустриализация ключевых секторов экономики, в том числе промышленности". Даулет Аргандыков

О необходимости индустриализации сельского хозяйства

По сельскому хозяйству глава государства отметил необходимость развития экспортного потенциала.

Как отмечает глава "Центра развития трудовых ресурсов", сегодня в стране сохраняется большая доля личных подсобных хозяйств. И поэтому, с точки зрения эксперта сегодня нужно говорить об индустриализации сельского хозяйства, о кластерном подходе и производственных цепочках, которые бы полностью шли от производства продукции, ее переработки до сбыта.

Даулет Аргандыков полагает, что работники личных подсобных хозяйств должны становиться наемными работниками на крупных производственных предприятий в сельском хозяйстве. По мнению эксперта это даст эффект с точки зрения масштабов производства, и повышение производительности и в целом повышение доходов.