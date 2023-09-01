Рост минимальной зарплаты и новые банки: эксперты прокомментировали поручения президента

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости целого ряда изменений в финансовом секторе Казахстана. Эксперты поделились с Zakon.kz мнением об этих инициативах.

Один из вопросов, озвученных президентом, касался объединения двух действующих в стране фондовых бирж. Финансовый аналитик Арман Бейсембаев положительно оценивает идею объединения и считает, что для Казахстана будет вполне достаточно одной биржи.

"Для такой маленькой компактной страны, как мы, две биржи просто не нужны. Ту же самую AIX можно было организовать на базе KASE". Арман Бейсембаев

По его мнению, целесообразнее было бы расширить функции одной из бирж. На данный момент биржи фактически копируют функции друг друга, что может создавать некоторую путаницу для компаний, которые решат листинговаться на казахстанских площадках.

"Сейчас все приходит к реальности. На самом деле объединять биржи необходимо. И не исключено, что, скорее всего, KASE будут сливать с AIX. Думаю, в ближайшее время мы об этом узнаем". Арман Бейсембаев

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Нужны ли банковскому рынку новые игроки?

Важным для рынка стало заявление о привлечении в страну трех зарубежных банков, которые бы занимались корпоративным кредитованием.

По мнению Армана Бейсембаева, в Казахстане должны быть представительства крупных зарубежных банков. При этом их клиентами могут стать крупные компании со значительным объемом капитала.

"Мы, как любая приличная страна, открытая миру, должны иметь хотя бы двух-трех участников мировых банков, например, Citi, Bank of America, JPMorgan Chase и так далее. Было бы правильно, если бы такие банки занимались корпоративным кредитованием в масштабах страны, кредитовать потребителей у нас есть кому. Сейчас надо усиливать корпоративное кредитование, это правильная инициатива, и здесь есть потенциальное пространство для роста". Арман Бейсембаев

Депутат Ирина Смирнова в свою очередь отметила, что появление новых банков может положительно отразиться на развитии конкуренции.

"Приход новых игроков в банковской сфере, как и в других сферах, это всегда вызов для имеющихся, которые привыкли играть в условиях без конкуренции, в условиях поддержки государства. Пора научиться жить в конкуренции. Ведь люди пойдут туда, где лучше условия. Придется меняться всем. И это лучше, чем старые правила поклонения имеющимся банкам". Ирина Смирнова

Депутат добавила, что необходимо предусмотреть достаточно серьезные барьеры на кредитование тех, кому нельзя выдавать кредиты.

"Банки выдали много кредитов, чаще потребительских, тем гражданам, кто не мог доказать свою финансовую состоятельность. Теперь они отвечают за кредит своим имуществом, а их проблемы становятся проблемой государства. Зато бизнес не может получить кредит на развитие. Банкам надо привыкать рассматривать заемщика, как партнера. Заботиться не о том, чтобы с него сорвать, а как сделать так, чтобы шел рост бизнеса. Вместе с заемщиком искать пути к этому". Ирина Смирнова

Иную точку зрения высказал экономист Марат Абдурахманов. Он считает, что предложения по демонополизации без структурных реформ работать не будут.

"Чтобы банки кредитовали производство, в экономике нужны меры по исполнению международного финансового права. Об этих мерах мы не услышали. Соответственно, иностранные банки на такой высокорисковый рынок, как наш, не придут". Марат Абдурахманов

Рост МЗП на 15 тысяч

Помимо вышеназванных инициатив, президент поручил с 2024 года повысить размер минимальной зарплаты (МЗП) до 85 тысяч тенге с целью улучшить благосостояние граждан.

Депутат Ирина Смирнова отмечает, что повышение заработной платы всегда благоприятно принимается населением. Несмотря на то, что экономика от таких зарплат не оживится. Людям, которых коснется эта мера, станет немного полегче.

"Понятно, что если до этого человек получал 70 тыс. тенге, то повышение его доходов на 20% – это лучше, чем ничего. Однако подходы к определению минимальной заработной платы должны формироваться экономической политикой. Народная партия предлагала ратифицировать Конвенцию МОТ о МЗП. Где экономическими расчетами предлагается определять МЗП не менее 50% от медианной по стране. Правительство обещает каждый раз рассмотреть данные рекомендации. И разговор об этом шел летом уже из МНЭ РК. Однако не случилось. И опять президенту пришлось в ручном режиме решить вопрос оплаты для 1 млн 800 тысяч граждан. За что ему спасибо". Ирина Смирнова

В заключение стоит отметить, что в целом эксперты в большей степени положительно оценили новые инициативы. Другое дело, считают они, что главным препятствием для исполнения этих поручений, по мнению спикеров, может стать неверная интерпретация поручений.