Касым-Жомарт Токаев созвал заседание Совбеза по поводу игровой зависимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы игровой зависимости среди населения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 4 сентября, президент отметил, что проблема игровой зависимости в последнее время стала приобретать более крупные масштабы. Он акцентировал внимание на том, что в группе риска находится молодежь, и поручил госорганам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

"В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание правоохранительных органов на то, что в стране растет преступность, связанная с зависимостью населения от азартных игр. Он поручил принять профилактические и иные меры по обеспечению законности и правопорядка, а также подчеркнул важную роль общественности, духовенства и СМИ в формировании социальных установок, препятствующих развитию игровой зависимости. Отдельно президент указал на то, что нужно активизировать работу по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса.

"Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений", – сказал глава государства.

На заседании выступили с докладами члены правительства и руководители ряда госорганов. По итогам обсуждения президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью.

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