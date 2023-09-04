Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев созвал заседание Совбеза по поводу игровой зависимости

Токаев созвал Совбез для обсуждения игровой зависимости в стране Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы игровой зависимости среди населения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 4 сентября, президент отметил, что проблема игровой зависимости в последнее время стала приобретать более крупные масштабы. Он акцентировал внимание на том, что в группе риска находится молодежь, и поручил госорганам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

"В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание правоохранительных органов на то, что в стране растет преступность, связанная с зависимостью населения от азартных игр. Он поручил принять профилактические и иные меры по обеспечению законности и правопорядка, а также подчеркнул важную роль общественности, духовенства и СМИ в формировании социальных установок, препятствующих развитию игровой зависимости. Отдельно президент указал на то, что нужно активизировать работу по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса.

"Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений", – сказал глава государства.

На заседании выступили с докладами члены правительства и руководители ряда госорганов. По итогам обсуждения президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью.

Почему игромания в Казахстане может стать проблемой, читайте здесь.

Читайте также

Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай

Как Казахстану бороться с инфляцией, рассказал ИИ

Обозначенное в Послании развитие промышленности в РК даст мультипликативный эффект – эксперт

Никита Дробны
Совет безопасности РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления