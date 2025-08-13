#АЭС в Казахстане
Какое еще поручение дал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза, рассказал советник президента

Касым-Жомарт Токаев, заседание Совбеза, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 16:31 Фото: akorda.kz
Советник президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай рассказал, какое еще поручение дал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Безопасности, которое прошло сегодня, сообщает Zakon.kz.

Руслан Желдибай напомнил, что на прошедшем под председательством президента Касым-Жомарта Токаева заседании Совета Безопасности были рассмотрены вопросы противодействия наркотизму.

"По итогам заседания глава государства поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства Республики Казахстан. Это позволит активизировать борьбу с наркоманией и наркобизнесом, а также обеспечит более эффективную координацию работы соответствующих госорганов", – написал он в Telegram.

Ранее глава государства отметил, что ситуация с распространением этого социального зла приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

"Наркотизм разрушает общество, лишает будущего многих молодых людей, создавая прямую угрозу здоровью нации. Мировые тенденции в области наркомании и наркобизнеса приобретают тревожный характер. Правительства многих стран стали рассматривать проблему не только как физическую и психическую зависимость, но и как широкое общественное, экономическое и правовое явление. Термин наркотизм отражает такой подход", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На заседании были заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
