Какое еще поручение дал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза, рассказал советник президента

Советник президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай рассказал, какое еще поручение дал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Безопасности, которое прошло сегодня, сообщает Zakon.kz.

Руслан Желдибай напомнил, что на прошедшем под председательством президента Касым-Жомарта Токаева заседании Совета Безопасности были рассмотрены вопросы противодействия наркотизму.

"По итогам заседания глава государства поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства Республики Казахстан. Это позволит активизировать борьбу с наркоманией и наркобизнесом, а также обеспечит более эффективную координацию работы соответствующих госорганов", – написал он в Telegram.

Ранее глава государства отметил, что ситуация с распространением этого социального зла приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

"Наркотизм разрушает общество, лишает будущего многих молодых людей, создавая прямую угрозу здоровью нации. Мировые тенденции в области наркомании и наркобизнеса приобретают тревожный характер. Правительства многих стран стали рассматривать проблему не только как физическую и психическую зависимость, но и как широкое общественное, экономическое и правовое явление. Термин наркотизм отражает такой подход", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На заседании были заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.