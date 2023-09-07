Портфель Фонда развития промышленности достиг одного триллиона тенге

АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", далее – Фонд, ФРП) в 2023 году продолжило показывать положительную динамику роста по основным показателям деятельности.

Так, кредитный портфель Фонда по состоянию на 7 сентября 2023 года достиг 1 трлн тенге. За весь период работы ФРП профинансировал более 1,5 тысячи проектов и сделок на общую сумму 1,4 трлн тенге, при этом привлечено инвестиций для фондирования проектов на 1,6 трлн тенге.



Финансирование проектов через инструменты лизинга и кредитования направлено на диверсификацию обрабатывающей промышленности, поддержку и стимулирование производства товаров средних и высоких переделов, развитие инфраструктуры, а также на содействие в привлечении инвестиций в экономику Казахстана.

Рост портфеля Фонда достигнут за счет финансирования проектов в рамках "Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы" и других программных документов правительства РК.

АО "Фонд развития промышленности" создано по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 мая 2020 в целях развития промышленного потенциала национальной экономики. 18 августа того же года было принято постановление правительства Республики Казахстан № 521 "О создании Фонда развития промышленности".

Среди поддержанных Фондом проектов – заводы по производству автобусов и специальной техники, легковых автомобилей, железнодорожных колес и клемм, чугунолитейный завод, производство автомобильных шин, бытовой техники, строительных материалов, проект локализационного центра для сельхозмашиностроения, проекты по обновлению парка ж/д составов и сельхозтехники, а также в сфере пищевой, химической промышленности, отрасли ВИЭ и др.