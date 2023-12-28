Фонд развития промышленности подводит итоги 2023 года

В 2023 году АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя компания АО "Банк Развития Казахстана") продемонстрировало прорывную динамику роста по основным показателям деятельности, сообщает Zakon.kz.

Вклад Фонда в экономику страны в текущем году составил порядка 500 млрд тенге. Фондом было профинансировано более 1500 сделок. Портфель проектов Фонда достиг 1,2 трлн тенге и продолжает расти.

За текущий год Фонд поддержал более 30 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, их реализация позволила создать порядка 5 200 новых рабочих мест, обеспечила налоговые поступления в бюджет страны, и тем самым, поспособствовала диверсификации экономики.

По всем регионам страны были переданы в лизинг 1 243 школьных и пассажирских автобусов, 275 единиц полицейских машин, 68 единиц пожарной техники, 540 единиц грузовых вагонов, 50 единиц пассажирских вагонов. Также в рамках Программы лизингового финансирования по обновлению машинно-тракторного парка Фондом было профинансировано приобретение 482 единиц коммерческой техники и 195 единиц сельскохозяйственной техники.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги эмитента АО "Фонд развития промышленности" с уровня Ba2 до Ba1 с "позитивным" прогнозом.

На сегодняшний день Фонд продолжает принимать заявки на льготное финансирование проектов обрабатывающей промышленности для субъектов малого и среднего бизнеса. Предприятия обрабатывающей промышленности в рамках Программы могут получить финансирование через инструменты лизинга и кредитования в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.

В следующем году Фонд развития промышленности продолжит финансирование проектов, направленных на поддержку и стимулирование производства товаров средних и высоких переделов, развитие инфраструктуры, а также на содействие в привлечении инвестиций в экономику страны.