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Смаилов поручил ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей

Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане Фото: primeminister.kz
Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане. Об этом он заявил на встрече с руководителями компаний-акционеров Кашаганского консорциума с участием управляющего директора корпорации NCOC Оливье Лазара, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы деятельности Консорциума, реализации новых инвестиционных проектов и соблюдения норм экологического законодательства республики.

"Глава правительства подчеркнул важную роль Кашагана в обеспечении РК нефтегазовыми ресурсами. Причем это касается не только добычных операций, но и комплексной переработки углеводородного сырья. В этой связи в свете поручений главы государства, озвученных в недавнем послании народу, отмечена необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей", – сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане

Фото: primeminister.kz

Кроме того, по словам премьер-министра, ключевыми для Консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности.

"Мы ценим вклад Консорциума в развитие нефтегазовой отрасли и привержены дальнейшему расширению долгосрочного сотрудничества", – сказал Алихан Смаилов.

По итогам встречи стороны обозначили готовность решать все возникающие в ходе реализации инвестпроектов вопросы в конструктивном ключе с соблюдением установленных законодательством РК прав и обязательств.

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