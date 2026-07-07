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Общество

Установить еженедельный контроль за строительством газоперерабатывающих заводов поручил Бектенов

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 11:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов 7 июля 2026 года на заседании правительства подчеркнул важность строительства новых газоперерабатывающих мощностей для Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер напомнил, что успешная реализация всех проектов напрямую влияет на энергетическую безопасность государства, инвестиционную привлекательность экономики и качество жизни граждан.

"Развитие экономики сопровождается постоянным ростом спроса на газ как со стороны населения, так и промышленного сектора. Нам необходимо обеспечить долгосрочный баланс между ресурсными возможностями отрасли и потребностями экономики. Последовательно реализуются проекты по развитию газотранспортной инфраструктуры, строительству газоперерабатывающих заводов и газификации регионов", – сказал Бектенов.

По его словам, развитие газовой отрасли должно осуществляться опережающими темпами.

Также своевременно должна быть обеспечена инфраструктура для запуска новых предприятий, привлечения инвестиций и дальнейшего роста промышленного потенциала страны.

"В этой связи особое значение имеют проекты строительства новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Именно эти объекты должны обеспечить увеличение производства товарного газа для внутреннего рынка и стать драйверами развития нефтегазохимической отрасли. Поэтому поручаю Министерству энергетики, фонду "Самрук-Казына", а также компании QazaqGaz внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на этих объектах", – добавил Бектенов.

О строительстве новых газоперерабатывающих заводов читайте в этом материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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