Непогода угрожает качеству зерна в северных регионах Казахстана

Дожди и заморозки могут снизить качество зерна в северных областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В основных зерносеющих регионах Казахстана – Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях –последние две недели не прекращаются осадки. По прогнозам "Казгидромета", дожди продлятся вплоть до 17 сентября. Ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.

"Сейчас наша главная задача – минимизировать последствия непогоды, оказать всю необходимую поддержку аграриям и обеспечить качественный семенной фонд на следующий год", – сказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Оперативного штаба по уборочной кампании.

Там же министр обозначил меры, которые нужно предпринять для минимизации ущерба.

Хлебоприемные предприятия и карантинные службы при приемке зерна перейдут на круглосуточный режим работы. Также с КТЖ будет проработан вопрос по своевременной поставке зерновозов. Выделить дополнительный объем дизтоплива для сушки зерна. Решение уже принято совместно с Министерством энергетики. Финансовые институты и Продкорпорация детально проработают вопросы пролонгации кредитов и лизингов аграриям. Ускорить вопрос покрытия долгов по субсидиям. Дополнительная потребность – 171 млрд тенге. Сформировать качественный семенной фонд для фермеров на следующий год.

По оперативным данным на 8 сентября, в Казахстане убрано 4,8 млн га зерновых, что составляет 28% от уборочной площади. При средней урожайности 10 ц/га намолочено 4,8 млн тонн зерна.