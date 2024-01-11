Дороги закрыли в трех регионах Казахстана из-за непогоды
Фото: pixabay
11 января 2024 года стало известно, что в трех областях Казахстана действует ограничение движения транспорта на пяти участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
В частности, речь идет о следующих участках:
Жамбылская область – 2 участка
- "Алматы-Ташкент-Термез" км. 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл. – 59 км.
- "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар – 79 км.
Ограничение действует для грузового автотранспорта
Северо-Казахстанская область – 2 участка
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км. 65-194, уч. с.Возвышенка-с.Киялы. – 129 км.
- "Кокшетау-Омск" км. 213-280, уч.с.Кишкенеколь.-гр.РФ. – 67 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта
Туркестанская область – 1 участок
- "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-654, уч. гр.Жамбылской области.- п.Жибек Жолы (перевал Машат) – км.
Ограничение действует для грузового автотранспорта
"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 827 единиц техники и 1533 человек" - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
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