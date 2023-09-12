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На нефтегазовом месторождении Карачаганак остановили работу оборудования

На нефтегазовом месторождении Карачаганак остановили оборудование Фото: akorda.kz
С 11 по 15 сентября на нефтегазовом месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области остановили часть оборудования на плановый ремонт, из-за чего добыча энергоресурсов снизилась, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РК 11 сентября, на Карачаганакском месторождении на пять дней полностью остановили установку комплексной подготовки газа (УКПГ-3). Это связано с ее плановым ремонтом.

Полная остановка УКПГ-3 совпала с остановкой на ремонт третьей очереди ОГПЗ и нулевым приемом газа. Это повлияло на показатели по добыче на нефтегазовом месторождении.


"Добыча на 11 сентября составила 3,3 тысячи тонн, снизившись на 27 тысяч тонн по сравнению с 10 сентября", – пояснили в министерстве.

Работы планируют закончить 15 сентября.

В июне министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о споре с операторами Кашагана и Карачаганака.

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