На нефтегазовом месторождении Карачаганак остановили работу оборудования
Фото: akorda.kz
С 11 по 15 сентября на нефтегазовом месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области остановили часть оборудования на плановый ремонт, из-за чего добыча энергоресурсов снизилась, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РК 11 сентября, на Карачаганакском месторождении на пять дней полностью остановили установку комплексной подготовки газа (УКПГ-3). Это связано с ее плановым ремонтом.
Полная остановка УКПГ-3 совпала с остановкой на ремонт третьей очереди ОГПЗ и нулевым приемом газа. Это повлияло на показатели по добыче на нефтегазовом месторождении.
"Добыча на 11 сентября составила 3,3 тысячи тонн, снизившись на 27 тысяч тонн по сравнению с 10 сентября", – пояснили в министерстве.
Работы планируют закончить 15 сентября.
В июне министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о споре с операторами Кашагана и Карачаганака.
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