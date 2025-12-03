Утверждены правила отнесения месторождения углеводородов к низкорентабельным

Постановлением правительства от 28 ноября 2025 года утверждены Правила отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородов к категории низкорентабельных и порядка налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородов к категории низкорентабельных недропользователь обращается в уполномоченный орган с заявлением.

Заявление подается в срок не позднее 1 сентября данного календарного года.

К заявлению прилагаются копии следующих документов на электронных носителях:

финансовая отчетность за предыдущий финансовый год, подписанная первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);

аудиторский отчет за предыдущий финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита (в случае, если заявление подается до 1 июня текущего года, то представляется аудиторский отчет за финансовый год, предшествующий предыдущему финансовому году);

финансовая отчетность юридического лица-недропользователя за отчетный период текущего календарного года (квартал, полугодие или девять месяцев), предшествующий дате подачи заявления;

отчет об исполнении бюджета за предыдущий календарный год, заверенный руководителем юридического лица-недропользователя или лицом, его замещающим;

расчет бюджета на текущий календарный год, заверенный руководителем юридического лица-недропользователя или лицом, его замещающим;

отчет об исполнении бюджета за отчетный период текущего календарного года (квартал, полугодие или девять месяцев), предшествующий дате подачи заявления, заверенный руководителем юридического лица-недропользователя или лицом, его замещающим;

налоговая отчетность (декларации по корпоративному подоходному налогу (КПН) по контракту и налогу на сверхприбыль (НСП), по контракту за предыдущий налоговый период и налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), по контракту за текущий и предыдущий календарные годы);

расчет авансовых платежей по КПН (если недропользователь является плательщиком авансовых платежей) и расчет запланированного на текущий отчетный год размера КПН;

расчет налоговых обязательств по КПН, а также расчет чистого дохода, рентабельности продаж по контракту за текущий налоговый период с детальной привязкой данных расчетов к бюджету юридического лица-недропользователя, прогнозной цене на углеводороды и планируемым объемам добычи углеводородов по контракту за этот же период;

обоснование прогнозной цены на углеводороды, использованной для расчетов показателей рентабельности по контракту;

планируемый объем добычи углеводородов по контракту, согласованный с компетентным органом.

Заявление об отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) к категории низкорентабельных на предстоящий календарный год подается не ранее 30 сентября текущего года, но не позднее 31 декабря текущего года.

К заявлению помимо документов, указанных выше, прилагаются копии следующих документов на электронных носителях:

расчет бюджета на предстоящий календарный год, заверенный руководителем юридического лица-недропользователя или лицом, его замещающим;

расчет налоговых обязательств компании по КПН по контракту, а также расчет чистого дохода, рентабельности продаж по контракту за предстоящий календарный год с детальной привязкой данных расчетов к бюджету юридического лица-недропользователя, прогнозной цене на углеводороды и планируемым объемам добычи углеводородов по контракту за этот же отчетный период.

Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней после поступления заявления в случаях представления неполных сведений в документах, представляемых заявителем, или представления неполного перечня документов, или подачи заявления с нарушением требований, направляет мотивированный отказ в рассмотрении заявления.

Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней после принятия к рассмотрению заявления и дополнительных документов и расчетов, обосновывающих сведения, содержащиеся в заявлении, направляет копии заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение нижеперечисленным государственным органам для подготовки заключений по вопросам в:

Министерство финансов РК – для подтверждения данных налоговой отчетности;

уполномоченный орган в области углеводородов – по вопросам обоснованности планируемых объемов добычи углеводородов и объема операций по недропользованию с учетом утвержденных в установленном законодательством порядке рабочих программ (годовых программ работ) или проектных решений, обязательств по контракту на недропользование.

Заключения соответствующих государственных органов представляются в уполномоченный орган в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения копии заявления и прилагаемых к нему документов от уполномоченного органа. Уполномоченный орган в указанный срок производит расчет рентабельности по контракту на основе представленных заявителем данных и подготавливает предложения по конкретным размерам ставки НДПИ.

В срок не позднее семи рабочих дней с даты получения всех заключений государственных органов уполномоченный орган вносит заявление с приложением заключений государственных органов на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК, которая выносит рекомендательные решения по отнесению месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородов к категории низкорентабельных, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Комиссия в соответствии с ее положением рассматривает заявление, заключения государственных органов и выносит рекомендательное решение об отнесении или отказе в отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводорода к категории низкорентабельных, размере ставки НДПИ по низкорентабельному месторождению (в случае выработки предложения об отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводорода к категории низкорентабельных).

В случае вынесения комиссией рекомендательного решения об отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводорода к категории низкорентабельных уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней разрабатывает и вносит в правительство проект постановления о включении месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводорода в перечень месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородов, относимых к категории низкорентабельных, с приложением ставки НДПИ и указанием календарного года, в течение которого применяется такая ставка.

Ставка НДПИ устанавливается на календарный год. В случае, если ставка НДПИ устанавливается в течение указанного года, то НДПИ, начисленный и уплаченный с начала календарного года по обязательствам этого года, пересчитывается по ставке, установленной в соответствии с настоящими Правилами.

Решение об отказе в отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородов к категории низкорентабельных принимается уполномоченным органом с учетом рекомендаций, внесенных комиссией, и доводится до сведения недропользователя в письменном виде в течение 10 рабочих дней после вынесения комиссией соответствующего решения с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородов к категории низкорентабельных являются:

несоответствие представленного расчета налоговых обязательств по уплате КПН, а также расчета чистого дохода, рентабельности продаж по месторождению (группе месторождений, части месторождения) на соответствующий календарный год;

применение недропользователем необоснованной прогнозной цены на углеводороды за соответствующий календарный год, используемой для расчета уровня рентабельности;

несоответствие заявленных по месторождению (группе месторождений, части месторождения) объемов добычи на соответствующий календарный год планируемым объемам добычи;

существенное (свыше 10 %) или необоснованное увеличение производственных затрат, затрат на реализацию и общеадминистративных затрат в расчете на тонну углеводородов в сравнении с данными за предыдущий календарный год, если заявление подается на текущий календарный год, либо с данными по текущему календарному году, исходя из прогнозных данных по году, рассчитанных на основе бюджета за указанный период с учетом вносимых корректировок, если заявление подается на предстоящий календарный год;

превышение фактического уровня рентабельности по месторождению (группе месторождений, части месторождения) по итогам отчетных периодов (полугодие или девять месяцев), предшествующих дате подачи заявления, текущего незавершенного календарного года уровня 0%.

В случае устранения причин, по которым недропользователю отказано в отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводорода к категории низкорентабельных, недропользователь повторно направляет заявление в уполномоченный орган.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.