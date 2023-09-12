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Законодательство РК

Одиннадцать частных ТЭЦ в Казахстане находятся в критическом состоянии

11 частных ТЭЦ в Казахстане находятся в критическом состоянии Фото: Zakon.kz
Итоги проверки 11 казахстанских теплоэлектроцентралей, находящихся в частной собственности, рассмотрели на заседании комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 12 сентября, органы прокуратуры проверили 11 частных ТЭЦ на соблюдение законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. На ряде объектов выявили системные недостатки и нарушения. На всех без исключения ТЭЦ оборудование находится в критическом состоянии. Это может привести к авариям во время отопительного сезона.


"По итогам обсуждения уполномоченным органам поручено провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций. Премьер-министр потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность", – говорится в сообщении.

Комиссия также обсудила вопрос об устранении непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий. Государственные доли участия в этих компаниях, обладающих соответствующей инфраструктурой, ранее передали в частную собственност по заниженной стоимости. Это привело к монополизации рынка и завышенным коммунальным тарифам.

"Алихан Смаилов поручил уполномоченным ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата данных активов в государственную собственность в соответствии с требованиями законодательства РК", – сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее стало известно, как продвигается ремонт на ТЭЦ Риддера.

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