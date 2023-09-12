Президент: Бороться с экономическими преступлениями нужно без перегибов

На встрече с отечественными предпринимателями президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты во взаимодействии между государством и бизнесом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент подчеркнул, что в первую очередь в стране следует обеспечить верховенство права и защиту частной собственности. Это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем.

"В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление. Присутствующим здесь руководителям правоохранительных органов следует обратить на это особое внимание. Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал, что бороться с экономическими преступлениями следует только законными методами. Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, поэтому требуется создать сбалансированный механизм контроля, подчеркнул глава государства.

"Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация Президента совместно с Генеральной прокуратурой и бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения". Касым-Жомарт Токаев

Президент обратил внимание, что сейчас всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию. Это мало и не соответствует потребностям граждан. Назрела необходимость провести консультации с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. Администрация Президента займется этим вопросом, заключил глава государства.

"Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы. Соблюдение и защита законных интересов бизнеса – это наш приоритет. Поэтому необходимо существенно укрепить административную юстицию и расширить сферу ее применения. Она показала на практике свою востребованность и эффективность". Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев добавил, что сегодня более 60% решений судов выносят в защиту граждан и бизнеса (ранее этот показатель составлял менее 15%). Это положительная тенденция, но перегибов допускать нельзя, отметил президент. Он акцентировал внимание на недостаточной работе над систематическими ошибками государственного аппарата, которые вынуждают бизнес обращаться в суд. По его словам, правительство совместно с Верховным Судом и Национальной палатой предпринимателей должно тщательно проанализировать негативную практику в деятельности госорганов и принять действенные меры для ее искоренения.

"Задача госаппарата – всячески помогать законной предпринимательской деятельности в стране. Всякое воспрепятствование бизнесу в нарушение законодательства – это преступление государственного характера. Я как президент вижу своей задачей превращение Казахстана в страну, абсолютно благоприятную для ведения бизнеса, как крупного, так и среднего и малого", – заключил президент.

Ранее президент обозначил условия нового общественного договора между властью и бизнесом.