Токаев о развитии среднего бизнеса: У нас накопились системные проблемы

Следует ускорить развитие среднего предпринимательства в Казахстане. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса, которая прошла в Акорде 12 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что развитие среднего предпринимательства – "это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики".

"Но здесь у нас накопились системные проблемы, требующие срочного решения. По большому счету, в Казахстане наилучшие условия созданы для малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большие прибыли. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, малое предпринимательство, в свою очередь, играет критически важную роль в обеспечении занятости и повышении доходов населения.

"При этом для них налоги минимальны, практически отсутствуют проверки, имеются инструменты поддержки, создана продвинутая комфортная цифровая среда, постоянно снижаются административные барьеры. У нас отсутствуют стимулы для его перехода в наиболее важный средний сегмент бизнеса. При этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также отметил, что средний предприниматель менее инерционен, более мобилен и быстрее адаптируется к меняющимся рыночным условиям.

"Да, за последние семь лет наблюдается рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП. Но основным двигателем данной динамики выступают субъекты малого предпринимательства, количество которых увеличилось на 46%. На этом фоне среднее предпринимательство выросло лишь на 0,5%, повысив свою долю в экономике с 5% до 6,2%. При этом в странах ОЭСР его доля в среднем равна 18%, а в отдельных государствах еще выше – до 26%. Никаких особых условий для поддержки именно среднего бизнеса, тем более в обрабатывающей промышленности, у нас до сих пор не создано. Скорее наоборот, в существующей нормативной среде, даже при расширении, выгоднее формально оставаться малым бизнесом". Касым-Жомарт Токаев

Он поручил правительству и нацпалате "Атамекен" дать предложения по этому вопросу и приступить к практическим действиям.

"В Послании мною было поручено внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. Это должны быть и налоговые меры, и определенный иммунитет от проверок со стороны проверяющих органов, и доступ к специализированным инструментам поддержки и госзаказам. Например, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в Казахстане "всего несколько сотен средних предприятий, которые вопреки всему, без господдержки успешно развиваются и осваивают экспортные рынки". При этом, насколько известно президенту, "многие из них до сих пор отказывались от государственной помощи из-за опасений дальнейшего преследования со стороны проверяющих органов".

"Здесь нужен отдельный подход: если бизнес выполняет свои обязательства и достигает заявленных целей, то ни один проверяющий не должен подходить к нему ни в период реализации проекта, ни в последующем". Касым-Жомарт Токаев

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