Касым-Жомарт Токаев: Требуется дальнейшая трансформация нацпалаты "Атамекен"
Фото: atameken.kz
На встрече с представителями отечественного бизнеса, которая прошла в Акорде 12 сентября 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал основную задачу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает Zakon.kz.
В заключение своего выступления президент остановился на вопросах деятельности НПП "Атамекен".
"Ее основная задача – стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством. Требуется дальнейшая трансформация палаты, повышение качества корпоративного управления ею".Касым-Жомарт Токаев
Он подчеркнул, что "палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ".
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане следует ускорить развитие среднего предпринимательства, так как "это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики". При этом он отметил, что "здесь у нас накопились системные проблемы, требующие срочного решения".
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