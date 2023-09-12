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Касым-Жомарт Токаев: Требуется дальнейшая трансформация нацпалаты "Атамекен"

Касым-Жомарт Токаев: Требуется дальнейшая трансформация нацпалаты "Атамекен" Фото: atameken.kz
На встрече с представителями отечественного бизнеса, которая прошла в Акорде 12 сентября 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал основную задачу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

В заключение своего выступления президент остановился на вопросах деятельности НПП "Атамекен".

"Ее основная задача – стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством. Требуется дальнейшая трансформация палаты, повышение качества корпоративного управления ею".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ".

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Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане следует ускорить развитие среднего предпринимательства, так как "это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики". При этом он отметил, что "здесь у нас накопились системные проблемы, требующие срочного решения".

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