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Какой баланс важно соблюсти при возврате активов, рассказал Токаев

Какой баланс важно соблюсти при возврате активов, рассказал Токаев Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 сентября 2023 года на встрече с представителями отечественного бизнеса в Акорде высказался о возврате активов из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

"Важно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса при возврате активов. Знаю, что данный вопрос один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нем отдельно", – сказал президент.

Он напомнил, что "недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия".

"В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение".Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана заверил, что "добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего".

"В своем Послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства. Мною поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства – не всегда хороший".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому глава государства обратился к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны.

"У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства".

"Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов. Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана – это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег. Но окно для такого компромисса стремительно сужается. Это тоже надо понимать".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что правительству Казахстана "следует задействовать весь финансовый, технологический и кадровый потенциал крупного бизнеса в целях диверсификации экономики".

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