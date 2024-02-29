Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил пересмотреть политику "Байтерека" в части поддержки отечественных производителей, сообщает Zakon.kz.

29 февраля состоялось заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" под председательством Олжаса Бектенова.

На заседании участники ознакомились с информацией о выполнении требований Инвестиционной политики за 2023 год.

"Дочерние организации холдинга поддержали предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 2,8 трлн тенге, что на 45% больше, чем в предыдущем году. Было поддержано более 71 тыс. компаний и организаций, не относящихся к субъектам квазигосударственного сектора, на сумму 2,5 трлн тенге. Общий объем финансирования в сфере АПК за 2023 год составил 665,2 млрд тенге. Благодаря мерам поддержки холдинга создано более 6 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и оказано услуг на сумму 3,8 трлн тенге", – сказано в сообщении пресс-службы премьера.

Заслушивав отчеты, глава правительства отметил, что необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть Правила закупок "Байтерека" в сторону кардинального увеличения доли отечественных товаров.

Кроме того, предприятия, получающие государственную поддержку, должны постоянно наращивать внутристрановую ценность.

"Мы через холдинг "Байтерек" и другие наши институты развития направляем большие средства на поддержку перспективных предприятий и отраслей экономики. При этом везде красной нитью должно проходить увеличение внутристрановой ценности. Если мы оказываем предпринимателю поддержку, он должен взять на себя встречные обязательства – наладить в Казахстане производство тех товаров, которые он сейчас импортирует, повышать производительность труда и уровень заработных плат работников, привлекать в качестве субподрядчиков и поставщиков казахстанские предприятия", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр сообщил, что в настоящее время Правительство готовит комплекс мер по повышению внутристрановой ценности и развитию отечественного производства.

27 февраля на заседании Правительства премьер-министр раскритиковал ход реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".