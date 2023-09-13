Экономика Казахстана выросла на 4,9% с начала года

На заседании правительства вице-министр нацэкономики РК Азамат Амрин рассказал об основных показателях социально-экономического развития страны за январь-август 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал вице-министр, по итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%.

"В том числе рост в реальном секторе составил 4,4%, а в сфере услуг – 4,8%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%". Азамат Амрин

Вице-министр добавил, что приток инвестиций вырос в транспорте и складировании на 49%, в образовании – на 31,9%, в торговле – на 30,1%, в сельском хозяйстве – на 20,7%, а также в промышленности – на 8,5%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 5,7%.

По его словам, в региональном разрезе наилучшие показатели – в Мангистауской, Абайской, Туркестанской и Павлодарской областях.

По предварительным итогам, в январе-июле 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 5,7% и составил 79,5 млрд долларов. Экспорт составил 44,8 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров составил 14,2 млрд долларов. Импорт товаров составил 34,7 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс составил 10 млрд долларов.

"Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,1%. Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской областях". Азамат Амрин

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,1%, в том числе в автомобилестроении – на 42,2% и производстве электрооборудования – на 34,3%.



Кроме того, рост зафиксировали в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 4%, химической промышленности – на 3,1%, металлических изделий – на 6,4%, напитков – на 5,4%, пластмассовых изделий – на 7,5% и в легкой промышленности – на 19,8%.

"Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,3%. При этом добыча нефти выросла на 6,6%, добыча газа – на 3,2%, добыча прочих полезных ископаемых – на 13,6%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 1,8%. Добыча металлических руд снизилась на 1,2%, добыча угля – на 5,5%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 11,4%". Азамат Амрин

Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах. При этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Абайской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях.

Также вице-министр указал, что за январь-август текущего года ввели в эксплуатацию 10 млн "квадратов" жилья, что на 13% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья – в Улытауской и Абайской областях, а также в Астане и Алматы.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 0,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксировали в 15 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Абайская области.

В апреле этого года АБР прогнозировало, что рост экономики Казахстана ускорится в 2023 и 2024 годах, но риски сохраняются. ВВП Казахстана с 3,2% в прошлом году вырастет до 3,7% в 2023 году и 4,1% в 2024 году по мере увеличения объемов добычи нефти на крупных месторождениях.