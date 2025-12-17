#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.61
610.13
6.54
Экономика и бизнес

Экономика Казахстана за 11 месяцев 2025 года выросла на 6,4%

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 09:33 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр нацэкономики Серик Жумангарин на заседании правительства 17 декабря 2025 года рассказал о темпах развития экономики Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что по итогам января-ноября текущего года рост экономики составил 6,4%. Рост в реальном секторе составил 8,3% и опережает рост производства услуг на 5,3%.

"Основные драйверы – транспорт, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, сельское хозяйство – на 6,1%, обрабатывающая промышленность – на 5,9%. Фактором роста экономики остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал увеличились на 13,3% и составили 18,5 трлн тенге, в том числе частные инвестиции увеличились на 9,8%", – сообщил он.

Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют базу будущего качественного роста: в финансовой деятельности – на 82,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой – на 57,9%, образовании – на 31,6%, информации и связи – на 24,5%, сельском хозяйстве – на 24,1%, обрабатывающей промышленности – на 20,7%, транспорте – на 13,3%.

"Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 5,9%. Рост обеспечен за счет роста производства в машиностроении на 11,6%, в том числе в автомобилестроении – на 15,2% и производстве электрооборудования – на 16,7%. Производство продуктов питания выросло на 8,7%, напитков – на 9,2%, в химической промышленности – на 8,1%, нефтепереработки – на 6,5%, металлических изделий – на 12,8%, строительных материалов – на 7,1%", – доложил глава МНЭ.

Высокие темпы роста по-прежнему сохраняет горнодобывающая промышленность – на 9,7%. Это связано с увеличением добычи нефти на 14,1%, природного газа – на 16,7% и угля – на 9,7%.

"В то же время добыча металлических руд сократилась на 0,6%. В строительстве темпы роста замедлились. В сельском хозяйстве рост обеспечен увеличением объемов в растениеводстве на 7,6%, что обусловлено благоприятными погодными условиями и высокой урожайностью зерновых и масличных культур. Второй год подряд обеспечен рекордный урожай зерновых – порядка 27 млн тонн. Получен рекордный урожай бобовых культур в объеме 1 млн тонн и маслосемян в объеме 4,7 млн тонн. Ожидаются высокие показатели по сбору хлопка", – резюмировал Серик Жумангарин.

2 декабря 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, что нужно делать для диверсификации экономики и повышения производительности труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Это позволит регулировать цены: расширить перечень социально значимых продуктов поручил Бектенов
10:23, Сегодня
Это позволит регулировать цены: расширить перечень социально значимых продуктов поручил Бектенов
В каком состоянии находится экономика Казахстана
17:53, 13 августа 2025
В каком состоянии находится экономика Казахстана
План развития экономики до 2035 года представили в Казахстане
10:34, 26 августа 2025
План развития экономики до 2035 года представили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: