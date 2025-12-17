Экономика Казахстана за 11 месяцев 2025 года выросла на 6,4%

Заместитель премьер-министра – министр нацэкономики Серик Жумангарин на заседании правительства 17 декабря 2025 года рассказал о темпах развития экономики Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что по итогам января-ноября текущего года рост экономики составил 6,4%. Рост в реальном секторе составил 8,3% и опережает рост производства услуг на 5,3%.

"Основные драйверы – транспорт, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, сельское хозяйство – на 6,1%, обрабатывающая промышленность – на 5,9%. Фактором роста экономики остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал увеличились на 13,3% и составили 18,5 трлн тенге, в том числе частные инвестиции увеличились на 9,8%", – сообщил он.

Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют базу будущего качественного роста: в финансовой деятельности – на 82,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой – на 57,9%, образовании – на 31,6%, информации и связи – на 24,5%, сельском хозяйстве – на 24,1%, обрабатывающей промышленности – на 20,7%, транспорте – на 13,3%.

"Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 5,9%. Рост обеспечен за счет роста производства в машиностроении на 11,6%, в том числе в автомобилестроении – на 15,2% и производстве электрооборудования – на 16,7%. Производство продуктов питания выросло на 8,7%, напитков – на 9,2%, в химической промышленности – на 8,1%, нефтепереработки – на 6,5%, металлических изделий – на 12,8%, строительных материалов – на 7,1%", – доложил глава МНЭ.

Высокие темпы роста по-прежнему сохраняет горнодобывающая промышленность – на 9,7%. Это связано с увеличением добычи нефти на 14,1%, природного газа – на 16,7% и угля – на 9,7%.

"В то же время добыча металлических руд сократилась на 0,6%. В строительстве темпы роста замедлились. В сельском хозяйстве рост обеспечен увеличением объемов в растениеводстве на 7,6%, что обусловлено благоприятными погодными условиями и высокой урожайностью зерновых и масличных культур. Второй год подряд обеспечен рекордный урожай зерновых – порядка 27 млн тонн. Получен рекордный урожай бобовых культур в объеме 1 млн тонн и маслосемян в объеме 4,7 млн тонн. Ожидаются высокие показатели по сбору хлопка", – резюмировал Серик Жумангарин.

