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Минэнерго может раскрыть детали контрактов с недропользователями

Минэнерго может раскрыть детали контрактов недропользователей Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 13 сентября обратились к Министерству энергетики и потребовали открыть доступ к деталям соглашений о разделе продукции крупных иностранных компаний, занимающихся добычей углеводородов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

О том, что у населения нет информации о СРП крупных недропользователей, заявил на пленарном заседании депутат Бакытжан Базарбек.

"С 1997 года все месторождения находятся в руках инвесторов. Например, месторождения Тенгиз и Карачаганак. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня о контрактах, заключенных с ними, население не знает. А по Конституции население является владельцем всех ресурсов. Есть ли возможность открыть эту информацию для населения и готовы ли мы ее открыть?"Бакытжан Базарбек

По поводу закрытых данных об СРП выразил возмущение и депутат Азат Перуашев.

"Нам говорят, что якобы СРП нельзя раскрывать в соответствии с требованиями международного права. По этой логике хозяин недр – народ Казахстана – не имеет права знать, как иностранцы  распоряжаются его собственностью. Это как если кто-то придет в ваш дом, годами хозяйничает, распродает ваше имущество, разбирает ваш фундамент. А если вы спрашиваете, что он там делает, то юрист отвечает, что вам знать не положено".Азат Перуашев

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов ответил, что сегодня часть информации о контрактах раскрыли. Речь идет о выплатах налогов компаниями-недропользователями, их социальных проектах и ряде выплат. 

"По поводу другой информации у нас есть рабочая группа по данному законопроекту, Едил Жанбыршин возглавляет ее. Если в рамках рабочей группы будут предложения, мы готовы это обсудить. По указанным контрактам, согласно международным требованиям, в настоящее время по согласию двух сторон, если это оговорено, то информация будет открыта".Асхат Хасенов

В апреле 2023 года власти Казахстана подали иски на миллиарды долларов против компаний-операторов месторождений Кашаган и Карачаганак.

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