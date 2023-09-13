Минэнерго может раскрыть детали контрактов с недропользователями

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 13 сентября обратились к Министерству энергетики и потребовали открыть доступ к деталям соглашений о разделе продукции крупных иностранных компаний, занимающихся добычей углеводородов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

О том, что у населения нет информации о СРП крупных недропользователей, заявил на пленарном заседании депутат Бакытжан Базарбек.

"С 1997 года все месторождения находятся в руках инвесторов. Например, месторождения Тенгиз и Карачаганак. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня о контрактах, заключенных с ними, население не знает. А по Конституции население является владельцем всех ресурсов. Есть ли возможность открыть эту информацию для населения и готовы ли мы ее открыть?" Бакытжан Базарбек

По поводу закрытых данных об СРП выразил возмущение и депутат Азат Перуашев.

"Нам говорят, что якобы СРП нельзя раскрывать в соответствии с требованиями международного права. По этой логике хозяин недр – народ Казахстана – не имеет права знать, как иностранцы распоряжаются его собственностью. Это как если кто-то придет в ваш дом, годами хозяйничает, распродает ваше имущество, разбирает ваш фундамент. А если вы спрашиваете, что он там делает, то юрист отвечает, что вам знать не положено". Азат Перуашев

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов ответил, что сегодня часть информации о контрактах раскрыли. Речь идет о выплатах налогов компаниями-недропользователями, их социальных проектах и ряде выплат.

"По поводу другой информации у нас есть рабочая группа по данному законопроекту, Едил Жанбыршин возглавляет ее. Если в рамках рабочей группы будут предложения, мы готовы это обсудить. По указанным контрактам, согласно международным требованиям, в настоящее время по согласию двух сторон, если это оговорено, то информация будет открыта". Асхат Хасенов

В апреле 2023 года власти Казахстана подали иски на миллиарды долларов против компаний-операторов месторождений Кашаган и Карачаганак.