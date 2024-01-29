Кто добывает казахстанскую нефть: в Минэнерго раскрыли детали
Фото: pixabay
Сколько нефти добыли в Казахстане в 2023 году и какими странами ведется добыча черного золота? Об этом и не только сегодня, 29 января 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РК.
По данным Минэнерго, по Казахстану за 2023 год нефти добыто 89,9 млн тонн.
В Казахстане добыча нефти ведется такими странами, как:
- Казахстан – 33,1%;
- США – 30,9%;
- Европа – 18,4%;
- КНР – 11,4%;
- Россия – 3,5%;
- другие – 2,7%.
В ведомстве также уточнили, что за прошлый год лидером по нефтедобыче стала Атырауская область (58,6%). Вторая и третья позиции достались Мангистауской (18,5%) и Западно-Казахстанской (13,65%) областям соответственно, за которыми расположились:
- Актюбинская область – 5,1%;
- Кызылординская область – 4,1%;
- Жамбылская область и Восточно-Казахстанская область – 0,05%.
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