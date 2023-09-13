Эффективность господдержки экспортеров хотят улучшить в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты 13 сентября 2023 года одобрили в первом чтении проект закона, направленного на развитие и продвижение несырьевого экспорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)".

И. о. министра торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев сообщил, что данный законопроект разработан во исполнение поручения главы государства и направлен на создание экспортно-кредитного агентства, обладающего статусом национального института в области развития и продвижения несырьевого экспорта.

"Принятие закона позволит создать специальный правовой статус экспортно-кредитного агентства, повысит эффективность государственной поддержки казахстанских экспортеров, создаст новые рабочие места за счет увеличения экспортоориентированных производств, а также увеличит бюджетные средства в следствие увеличения отчисляемых налогов экспорт-ориентированными производствами, увеличит экспортную корзину", – сказал депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Кожасбаев.

В заключении профильного комитета палаты сказано, что проект закона направлен на создание специального правового статуса экспортно-кредитного агентства, который позволит объединить основные меры финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта.

Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в законы страны для обеспечения мер по развитию и продвижению несырьевого экспорта, реализуемых посредством деятельности экспортно-кредитного агентства, повышения эффективности национальной поддержки несырьевого экспорта.