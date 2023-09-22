Компанию по добыче газа обязали заплатить 6 млрд тенге в бюджет Казахстана

По протесту генерального прокурора компанию-недропользователя, работающую в ВКО, обязали уплатить в государственную казну Казахстана более 6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК 22 сентября, работающее в Восточно-Казахстанской области газодобывающее предприятие с 2015 по 2019 год продавало добытый газ за границу по стоимости ниже мировых рыночных цен.



"Не согласившись с решением фискального органа о доначислении налогов, компания оспорила его уведомление в суд. Точку в этом споре поставил Верховный суд. Он по протесту генерального прокурора признал доначисление налогов и пени обоснованным", – сообщили в Генпрокуратуре.

Теперь газодобывающей компании предстоит возместить крупную сумму в государственный бюджет.

В целом с начала текущего года, добавили в Генпрокуратуре, по ходатайствам и протестам прокуроров отменили и изменили 210 судебных актов по гражданским и административным делам. Таким образом удалось защитить интересы государства на сумму 14,9 млрд тенге. По результатам проверок и анализов в социально-экономической сфере государству возместили еще 16 млрд тенге. Кроме того, государству вернули незаконно выделенные и неиспользуемые земли общей стоимостью 36 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести запрет на экспорт сжиженного газа.