Казахстан отсудил 5,9 млрд тенге у турецкой компании

Министерство юстиции Казахстана добилось возврата 5,9 млрд тенге аванса от турецкой компании для защиты государственных интересов. Об этом 23 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что 25 октября 2021 года Комитет автомобильных дорог (КАД) Министерства транспорта Казахстана заключил контракт с F&A Road Construction (подрядчик) на реконструкцию автодороги "Курты – Бурылбайтал".

"КАД перечислил аванс в размере 5,9 млрд тенге для мобилизации техники и подготовки материалов. Однако турецкий подрядчик не приступил к работам, и в мае 2022 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Попытки КАД вернуть аванс мирным путем не принесли результаты. По поручению правительства Министерство юстиции инициировало арбитраж против подрядчика и предприняло активные меры для возврата денежных средств. В апреле 2024 года, совместно с юридической фирмой White & Case LLP, было подано заявление в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже". Пресс-служба МЮ РК

Приоритетом в работе, как подчеркнули в Минюсте, стал возврат государственных средств.

"В результате в июне 2024 года подрядчик предложил заключить мировое соглашение и 28 августа 2024 года КАД подписал соглашение об урегулировании. Согласно этому соглашению, подрядчик обязался вернуть авансовый платеж в размере 5,9 млрд тенге до 26 сентября 2024 года, а также компенсировать юридические расходы Министерства юстиции: 280 тыс. долларов за услуги и 85 тыс. долларов арбитражного взноса". Пресс-служба МЮ РК

16 июля 2024 года стало известно, что Казахстан и стороны молдавских бизнесменов Анатола Стати и его сына Габриэля заключили соглашение о мире.