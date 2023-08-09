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Законодательство РК

В Казахстане планируют ввести запрет на экспорт сжиженного газа

запрет Фото: gov.kz
Министерством энергетики РК разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев со дня вступления в силу приказа.

В настоящее время, пишет пресс-служба министерства, проект приказа опубликован на портале Открытые НПА для публичного обсуждения.

"Как известно, в Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива. Так, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тыс. тонн/месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона Министерство энергетики РК в рамках плана поставки распределяет 120-130 тыс. тонн, или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей непокрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%.

"На основании вышеизложенного и принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке Казахстана, планируется введение запрета на его экспорт. Ранее приказом министра энергетики РК от 7 октября 2020 года № 347 был введен запрет на экспорт автомобильным транспортом сроком на три года", – резюмировали в ведомстве.

Ранее на нехватку бытового газа пожаловались сельчане Актюбинской области.

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