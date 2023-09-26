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Новые кафе стоимостью 5,6 млрд тенге открыли в Казахстане

Больше кафе стали открывать в Казахстане Фото: pixabay
За первое полугодие 2023 года в Казахстане открыли 37 кафе на 2,5 тысячи мест. Общая стоимость этих заведений составила 5,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, в Казахстане стали чаще открывать новые кафе. Для сравнения, в 2022 году с января по июнь ввели в эксплуатацию лишь 26 таких объектов.

Больше всего новых кафе открыли, как ни странно, не в Алматы и Астане, а в Абайской (восемь объектов) и Туркестанской (13 объектов) областях.

"Также за полгода в эксплуатацию ввели шесть столовых на 735 мест и два предприятия быстрого питания, рассчитанных на 60 мест", – отметили в Бюро национальной статистики.

В апреле сообщалось, что расходы казахстанцев на кафе и рестораны выросли сразу на 44,8%.

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Никита Дробны
Абайская область Бюро национальной статистики Туркестанская область
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