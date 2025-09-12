Возврат активов: 5,6 млрд тенге пойдут на строительство в области Абай

Из Специального государственного фонда на реализацию проектов в сфере здравоохранения в области Абай выделено 5,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Средства направлены на улучшение инфраструктуры и повышение качества медицины в регионе, передает пресс-служба правительства. В селе Урджар средства направлены на строительство дополнительного корпуса многопрофильной центральной районной больницы и оснащение современной медицинской техникой.

"В городе Аягоз на выделенные средства строится дополнительный корпус многопрофильной центральной районной больницы, где будет установлен магнитно-резонансный томограф", – говорится в сообщении.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году. Проекты позволят расширить охват граждан своевременными и качественными медицинскими услугами.

Ранее 2,6 млрд тенге из Спецгосфонда также были выделены на строительство психоневрологического медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей.

8 сентября в Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения.