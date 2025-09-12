#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Общество

Возврат активов: 5,6 млрд тенге пойдут на строительство в области Абай

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 08:09 Фото: Zakon.kz
Из Специального государственного фонда на реализацию проектов в сфере здравоохранения в области Абай выделено 5,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Средства направлены на улучшение инфраструктуры и повышение качества медицины в регионе, передает пресс-служба правительства. В селе Урджар средства направлены на строительство дополнительного корпуса многопрофильной центральной районной больницы и оснащение современной медицинской техникой.

"В городе Аягоз на выделенные средства строится дополнительный корпус многопрофильной центральной районной больницы, где будет установлен магнитно-резонансный томограф", – говорится в сообщении.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году. Проекты позволят расширить охват граждан своевременными и качественными медицинскими услугами.

Ранее 2,6 млрд тенге из Спецгосфонда также были выделены на строительство психоневрологического медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей.

8 сентября в Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Родители заявили о тараканах и личинках в еде детсада Талдыкоргана
Общество
00:36, 12 сентября 2025
Родители заявили о тараканах и личинках в еде детсада Талдыкоргана
Педофила, который насиловал племянницу, осудили на 22 года в Жамбылской области
Общество
23:07, 11 сентября 2025
Педофила, который насиловал племянницу, осудили на 22 года в Жамбылской области
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
Общество
19:00, 11 сентября 2025
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: