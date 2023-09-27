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Производство топлива на Атырауском НПЗ остановят 1 октября

На АНПЗ приостановят производство из-за ремонта Фото: primeminister.kz
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 1 октября временно приостановят производство в связи с планово-предупредительными работами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба предприятия, на 1 октября запланированы работы, которые предусмотрены требованиями законодательства о промышленной безопасности. Их проводят ежегодно. Планово-предупредительные работы подразумевают ремонт технологического оборудования на НПЗ.

В ремонтных работах задействуют около 1,6 тыс. человек. Производство и отгрузку основных видов нефтепродуктов будут осуществлять в соответствии с согласованным планом Минэнерго.

"Остановка производства в период планово-предупредительных работ на АНПЗ не отразится на отгрузке нефтепродуктов. Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит 36 тыс. тонн автобензина и 32 тыс. тонн дизельного топлива. Кроме того, в октябре запланирована выработка 16 тыс. тонн автобензина и 28 тыс. тонн дизельного топлива", – говорится в сообщении предприятия.

Ранее производство нефтепродуктов на АНПЗ приостанавливали в июле из-за аварии на МАЭК. С 7 июля завод работал в штатном режиме.

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