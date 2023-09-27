Министр торговли: Предпосылок для роста цен на сахар в Казахстане нет

На брифинге 27 сентября министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев прокомментировал опасения казахстанцев о возможном дефиците и росте стоимости сахара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава министерства отметил, что сейчас цены на сахар снижаются.

"Сегодня мы наблюдаем снижение на 11% по цене на сахар. Предпосылок для ее роста сегодня нет. Дефицита сахара не будет. Конечно, у нас есть определенный негативный опыт прошлого года, когда мы столкнулись с этой проблемой". Арман Шаккалиев

Министр добавил, что в связи с прошлогодним дефицитом в Казахстане приняли программу поддержки сахарных заводов путем обеспечения займов и предоставления средств.

"Сегодня произведено порядка 70 тысяч тонн сахара четырьмя заводами. Мы видим, что идет завоз сахара из Российской Федерации, поэтому в целом ситуация на рынке сбалансирована, дефицита нет. Даже по определенным регионам мы наблюдали затоваренность по сахару". Арман Шаккалиев

Летом 2023 года тот же вопрос комментировал экс-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин. Он тоже не видел предпосылок к росту цен и дефициту.

В прошлом году в Казахстане рекордно подорожал сахар. С января по август 2022 года цена на этот продукт выросла на 86,6%.