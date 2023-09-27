Министр торговли прокомментировал рост цен на муку в Казахстане

На брифинге 27 сентября министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев ответил на вопрос о росте цен на муку в некоторых регионах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, сейчас дефицита муки в стране нет.

"По муке ситуацию мы действительно наблюдаем, отрицать не будем. В ряде регионов есть всплески роста цен: в частности, это Жамбылская область, Атырауская, Улытауская и Шымкент. Мы сегодня провели совещание, разобрались, в чем причина. Я хочу ответственно заявить: сегодня у нас никакого дефицита по муке нет". Арман Шаккалиев

Арман Шаккалиев добавил, что "Продкорпорация" ежегодно аккумулирует в своих запасах определенное количество зерна.

"Простые цифры: 95 тысяч тонн зерна от корпораций. Этот фонд заготовлен для того, чтобы была мука первого сорта – и, соответственно, хлеб из нее пекся по социально значимой цене. Разнарядки все доведены. Регионы сейчас дали списки операторов. Четкий график. Обсудили грузовые перевозки". Арман Шаккалиев

Также глава министерства пообещал, что ведомство будет разбираться в причинах роста цен.



"Всплески были, мы по ним разбираемся, с чем это связано. Но ни для кого не секрет: сегодня мы работаем в условиях поведенческой экономики. Это что значит? Зачастую у нас есть такое понятие, как ожидания инфляционные и ожидания потребителя. Они связаны с определенным негативным фоном информационным". Арман Шаккалиев

Министр отметил, что повышение спроса на муку связано с тем, что казахстанцы беспокоятся из-за проблем с урожаем. У многих есть опасения, что из-за нехватки зерна могут вырасти в цене мука и хлеб, поэтому муку скупают заранее. Но, по словам Армана Шаккалиева, запасов зерна для производства муки на этот год достаточно.

"Я еще раз ответственно говорю: смотрите, на этот год у нас полностью формируется запас муки первого сорта из социально значимых продуктов питания и хлеб из запасов прошлого года. Это качественное зерно, никаких спекуляций, что это зерно с таким-то числом клейковины. Это все, я вам скажу, от лукавого. Зерно есть, более того, мы наблюдаем, у нас мониторинг идет по внешнему периметру". Арман Шаккалиев

Министр добавил, что зерно также поступает из России – порядка 200 тысяч тонн.



"Мы там упорядочили этот процесс. Сегодня осуществляются железнодорожные перевозки. И для кого осуществляются? Для прямых получателей этого товара. Это у нас элеваторы лицензионные и мукомолы, переработчики. Это очень важно. Почему? Потому что мы всегда говорили, что в торговых операциях надо смотреть, чтобы это были прямые контракты, без какого-то количества посредников, условно говоря, непродуктивных. Потому что посредник в торговле – это неотъемлемый элемент. Без посредников торговли не бывает". Арман Шаккалиев

Министр согласился, что есть и непродуктивные, недобросовестные участники торгового оборота.



"Еще раз повторю: запасы есть, мука есть. Для нас это, кстати говоря, хороший пример оперативности работы стабфондов. Вот в такие моменты они бывают, когда спекулятивное ожидание, спрос, нужно быть оперативно реагировать. Те регионы, в которых стабфондов нет, которые вовремя не законтрактовались, это как раз и показывает, почему этот всплеск идет. Но ситуация сегодня проработана, причинно-следственные связи установлены. Поэтому спешу вас заверить, что по муке дефицита не будет". Арман Шаккалиев

Несколько дней назад появилась информация о подорожании муки в регионах Казахстана. Редакция Zakon.kz выяснила, что в Кызылорде выросли цены на муку первого и высшего сортов. В Шымкенте подорожали лепешки, а в Актобе c прилавков исчезла дешевая мука первого сорта.

Ранее министр также высказался по поводу цен на сахар.