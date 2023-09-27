Казахстан будет учиться у Израиля правильно обходиться с водой

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с председателем торгово-промышленной палаты "Израиль-Казахстан" Михаэлем Роэ. Они обсудили применение в Казахстане израильского опыта по управлению водными ресурсами и развитию АПК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 27 сентября, на встрече обсудили повышение эффективности ирригации, водосбережение, внедрение современных технологий капельного орошения, развитие аграрной науки, применение новых подходов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.

Алихан Смаилов отметил, что казахстанские власти настроены на расширение сотрудничества с Израилем и на то, чтобы перенимать опыт этой страны в области сельского хозяйства.

"Мы открыты к изучению израильских технологий и готовы привлекать их для придания импульса развитию АПК. Вопросы ирригации и водосбережения также являются очень актуальными. Мы хотим повысить эффективность вкладываемых государством средств и нацелены на достижение конкретных результатов". Алихан Смаилов

Премьер Казахстана добавил, что при этом следует оценивать развитие сферы комплексно, учитывая необходимые меры господдержки, достижения науки, образования и промышленности.

Михаэль Роэ отметил, что у Казахстана есть потенциал для того, чтобы полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка и за счет комплексного подхода к развитию АПК вносить значимый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Он предложил помочь внедрить в Казахстане израильские сельскохозяйственные технологии и методы управления водными ресурсами в рамках реализации Послания президента Касым-Жомарта Токаева.



"По итогам встречи достигнута договоренность организовать в самое ближайшее время обмен опытом и совместную работу", – сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался о необходимости ответственно подходить к вопросу экономии воды в Казахстане.