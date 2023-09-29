Проверка "Озенмунайгаза": рабочая группа "КазМунайГаза" провела контрольную ревизию

Рабочая группа АО НК "КазМунайГаз" во главе с вице-председателем правления Даулетжаном Хасановым выехала в "Озенмунайгаз" для контрольной ревизии. Она проверит, как выполняются ее рекомендации по итогам проверки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе "КазМунайГаза", компания нацелена на реальное совершенствование бизнес-процессов, соблюдение дисциплины, достижение эффективности производства и улучшение социальных условий работников "Озенмунайгаза". Проверки проходили в три этапа, с 19 апреля по 8 августа. Их главными направлениями стали финансово-хозяйственная деятельность предприятия, работа подрядчиков и подземный ремонт скважин.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности выявили 160 нарушений, в том числе 118 в области экономики и финансов, закупок, управления человеческими ресурсами, управления рисками, производства, внутренних коммуникаций, охраны окружающей среды и труда, управления подрядными организациями. По 37 нарушениям приняли дисциплинарные меры в отношении сотрудников "Озенмунайгаза" и подрядных компаний. Еще по 20 нарушениям могут принять дисциплинарные меры после дополнительного анализа. В десяти случаях начали служебные расследования.

"Отстранены работники Департамента корпоративной безопасности "Озенмунайгаза", включая руководителя департамента, не соответствующие квалификационным требованиям (отсутствие высшего образования и опыта в правоохранительных органах, ранее уволены по отрицательным мотивам, наличие судимости). По семи ранее выявленным фактам переплаты по договору с ТОО "БерАли Мангистау Company", фиктивного трудоустройства, нарушения алгоритма трудоустройства, фальсификации документов – материалы переданы в правоохранительные органы", – сообщили в пресс-службе.

На соблюдение трудового законодательства, условий труда и санитарно-бытовых условий, производственной безопасности, качества медицинского обслуживания проверили 29 подрядных организаций. Особое внимание уделили эффективным коммуникациям между руководством компании и сотрудниками. Проверка выявила 448 нарушений. Сейчас подрядчики принимают меры для их устранения.

При проверке подземного ремонта скважин выявили системные проблемы. Для их решения в ОМГ запустили пилотный проект в цехе добычи нефти и газа №9, который направлен на улучшение организации и планирование работ по ПРС. Этой цели планируют достичь за счет разделения функционала между ответственными за сам процесс и за механизированный фонд скважин, а также устранения недостатков технологического процесса и несоответствий, связанных с разными нормами времени работ.

"Проект позволит исключить выделение средств на невыполненные объемы работ, увеличить межремонтный период, повысить эффективность борьбы с осложнениями в скважинном и наземном оборудовании, восстановить добычу, оптимизировать производственные процессы, улучшить производственную культуру и повысить безопасность условий труда", – сообщили в КМГ.

Сейчас "КазМунайГаз" совместно с "Озенмунайгазом" ведет работу по устранению обнаруженных недостатков. ОМГ начал реализацию пакета мер и планов мероприятий на 2023-2028 годы. Идет работа над обновлением нефтепромыслового оборудования и улучшением социально-бытовых условий. Но решение отдельных вопросов потребует крупных финансовых вложений и долгосрочного планирования. Например, чтобы модернизировать нефтепромысловое оборудование – станки-качалки, печи подогрева, насосы, токарные станки, сварочные агрегаты, слесарные помещения, только в 2024-2028 годах потребуется 37 млрд тенге.

"Помимо этого, ОМГ проводит обновление специальной техники. В 2022 году закуплена 201 единица спецтехники на сумму 8,7 млрд тенге. В нынешнем году, по состоянию на 27 сентября, приобретена 41 единица на 3,4 млрд тенге. На 2024 год запланирована закупка 78 единиц специальной техники. Ремонт, расширение или строительство социальных объектов в период с 2023 по 2028 год потребуют 15 млрд тенге", – подчеркнули в компании.

Чтобы повысить эффективность закупок в ОМГ, инициировали изменения и дополнения в Порядок осуществления закупок АО "Самрук-Казына". Для закупок мелких партий товаров и их поставки на отдаленные производственные объекты внесли норму, по которой заказчик может проводить комплексную закупку с единым кодом ЕНС ТРУ. При этом допускается объединение лотов, общая сумма которых достигает 20 млн тенге. Прежде поставщики участвовали в тендерах исключительно на привлекательные объемы, а мелкие лоты или поставки в отдаленные участки игнорировали.



Для выбора квалифицированных поставщиков членам тендерных комиссий предоставили право выезда на объекты потенциального поставщика для проверки материально-технической оснащенности. При проведении закупок более чем на 250 млн тенге заказчик теперь может потребовать у потенциального поставщика доказать наличие технических ресурсов, необходимых для выполнения работ или услуг, если это предусмотрено утвержденным правлением КМГ корпоративным стандартом. Ранее такое условие могло действовать в случае аренды, при производстве работ или услуг на опасных объектах и закупках СМР. При закупках более чем на 20 000 МРП (около 69 млн тенге) заказчик отныне вправе установить требование по финансовой устойчивости.

Ряд новых норм направлен на то, чтобы не допустить к участию в закупках недобросовестных поставщиков. В связи с участившимися случаями предоставления поддельных документов в тендерах правила изменили, теперь заказчик может требовать счета-фактуры наряду с актами выполненных работ (оказанных услуг) в качестве подтверждающего документа по опыту работы потенциального поставщика. Кроме того, тендерные заявки теперь будут отклонять, если установлен факт предоставления недостоверной информации в соответствующем подтверждающем документе.

Для решения проблем занятости населения по инициативе руководства КМГ, ОМГ и акимата Мангистауской области в порядок закупок фонда "Самрук-Казына" внесли дополнительные изменения в целях локализации производства и импортозамещения в городе Жанаозен. Заказчикам предоставили право приобретать по особому порядку товары у потенциальных поставщиков, гарантирующих организацию производства закупаемого товара в Жанаозене с созданием не менее 50 рабочих мест для местных жителей. Эта мера позволит привлечь инвесторов к строительству заводов, цехов и прочих объектов для нужд "Озенмунайгаза" и других нефтяных компаний региона.

По рекомендации КМГ руководители "Озенмунайгаза" провели отчетные встречи с коллективами 10 производственных структурных подразделений. До конца сентября пройдут встречи с персоналом остальных шести подразделений. В компании проводят оценку удовлетворенности сотрудников условиями труда и социальной поддержки, по результатам которой примут соответствующие меры.





"Отдельно стоит упомянуть о цифровизации "Озенмунайгаза", в частности, в бизнес-процессах по охране труда и обеспечению производственной безопасности. К примеру, по итогам диагностики процессов управления транспортом в ОМГ реализуется проект "Управление поездками". Основной его целью являются формирование культуры безопасного вождения и повышение уровня транспортной безопасности. В рамках проекта планируется внедрение автоматизированной системы мониторинга транспортных средств путем сбора с GPS-терминалов данных по геолокации, скорости, резкому ускорению и торможению, использованию ремня безопасности, включению дневных ходовых огней, об отклонении от маршрута и отображения онлайн-уведомлений о нарушениях", – сообщили в КМГ.

В компании уверены, что реализация этого проекта поможет сократить число ДТП, обеспечить прозрачность процессов управления транспортом, повысить эффективность использования машин и спецтехники, обеспечить беспрекословное соблюдение ПДД.