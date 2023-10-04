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Подорожает ли бензин в Казахстане

Казахстан Россия бензин цена Алмасадам Саткалиев Фото: Zakon.kz
О ситуации с бензином в Казахстане и о том, как влияют на наш рынок изменения цен в соседних государствах, рассказал на XV Евразийском форуме KazEnergy министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Zakon.kz.

Как отметил на брифинге 4 октября в рамках XV Евразийского форума KazEnergy министр энергетики Алмасадам Саткалиев, прогноз по ценам на бензин в Казахстане в целом благоприятный.

"Предпосылок для роста цен (на бензин), за исключением возможного роста цен в Российской Федерации, нет. В настоящее время спрос и потребление у нас в Казахстане сбалансированы, сформирован необходимый резерв нефтепродуктов по дизельному топливу – на срок порядка одного месяца, по бензину 92 и 95 – также на уровне 25 дней. Плюс с учетом производства данных видов нефтепродуктов мы не ожидаем дефицита".Алмасадам Саткалиев

При этом министр отметил, что есть определенные риски, связанные со снижением объема возмещения затрат на нефтепродукты, которое происходит сейчас в РФ.

"Тут есть риски с возможным удорожанием импортного топлива, которое будет пропорционально влиять на цены на внутреннем рынке. Пока мы, исходя из сформированных резервов, ориентируемся на продукты, произведенные в Республике Казахстан".Алмасадам Саткалиев

15 сентября в Минэнерго отчитались о запасах бензина и автогаза в Казахстане. 

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