Какие рассматриваются варианты АЭС в Казахстане
Отвечая на вопросы по поводу строительства АЭС на XV евразийском энергофоруме 4 октября, министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что рассматривается несколько вариантов.
"На данный момент идет предварительный этап отбора потенциальных вендеров (компаний-поставщиков специального оборудования – Прим. ред.) для строительства АЭС. Уже официально сформирован список из четырех участников. Это компании из Франции, Китая, РФ и Кореи. Дополнительно к этому списку Министерство энергетики рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов".Алмасадам Саткалиев
При этом министр подчеркнул, что в соответствии с заявлением главы государства
для принятия окончательного решения по строительству атомной
станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум. Все последующие решения по вопросу АЭС будут приниматься в зависимости от итогов референдума.
26 сентября глава Минэнерго Казахстана принял участие в ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене, где также напомнил, что в марте миссия Агентства приезжала в Казахстан, чтобы оценить готовность страны к строительству АЭС.
Ответы на важные вопросы о возможном строительстве АЭС в Казахстане можно узнать здесь.