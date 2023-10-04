Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие рассматриваются варианты АЭС в Казахстане

Казахстан АЭС Алмасадам Саткалиев реакторы Фото: unsplash
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на на XV евразийском форуме KazEnergy рассказал о том, на каком этапе подготовка к строительству атомной энергостанции в Казахстане, передает Zakon.kz.

Отвечая на вопросы по поводу строительства АЭС на XV евразийском энергофоруме 4 октября, министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что рассматривается несколько вариантов.

"На данный момент идет предварительный этап отбора потенциальных вендеров (компаний-поставщиков специального оборудования – Прим. ред.) для строительства АЭС. Уже официально сформирован список из четырех участников. Это компании из Франции, Китая, РФ и Кореи. Дополнительно к этому списку Министерство энергетики рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов".Алмасадам Саткалиев

При этом министр подчеркнул, что в соответствии с заявлением главы государства для принятия окончательного решения по строительству атомной станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум. Все последующие решения по вопросу АЭС будут приниматься в зависимости от итогов референдума.

26 сентября глава Минэнерго Казахстана принял участие в ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене, где также напомнил, что в марте миссия Агентства приезжала в Казахстан, чтобы оценить готовность страны к строительству АЭС. 

Ответы на важные вопросы о возможном строительстве АЭС в Казахстане можно узнать здесь.

Читайте также

Казахстанский тяжелоатлет завоевал бронзу на Азиатских играх в Ханчжоу
Казахстанский тяжелоатлет завоевал "бронзу" на Азиатских играх в Ханчжоу
стоимость бензина
Главное за день: вода для Астаны, ядовитые секты и стоимость бензина
В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори
В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори
Анастасия Прилепская
МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления