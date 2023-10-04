Какие рассматриваются варианты АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на на XV евразийском форуме KazEnergy рассказал о том, на каком этапе подготовка к строительству атомной энергостанции в Казахстане, передает Zakon.kz.

Отвечая на вопросы по поводу строительства АЭС на XV евразийском энергофоруме 4 октября, министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что рассматривается несколько вариантов.

"На данный момент идет предварительный этап отбора потенциальных вендеров (компаний-поставщиков специального оборудования – Прим. ред.) для строительства АЭС. Уже официально сформирован список из четырех участников. Это компании из Франции, Китая, РФ и Кореи. Дополнительно к этому списку Министерство энергетики рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов". Алмасадам Саткалиев

При этом министр подчеркнул, что в соответствии с заявлением главы государства для принятия окончательного решения по строительству атомной станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум. Все последующие решения по вопросу АЭС будут приниматься в зависимости от итогов референдума.



26 сентября глава Минэнерго Казахстана принял участие в ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене, где также напомнил, что в марте миссия Агентства приезжала в Казахстан, чтобы оценить готовность страны к строительству АЭС.

Ответы на важные вопросы о возможном строительстве АЭС в Казахстане можно узнать здесь.