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На сколько дней хватит бензина и автогаза в Казахстане

Хватает ли бензина и автогаза в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики РК отчиталось о том, каковы запасы бензина и сжиженного нефтяного газа в Казахстане, на фоне роста цен и очередей на автозаправках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РК 15 сентября, сейчас предельная цена "народного" автобензина АИ-92 составляет 205 тенге за литр. На АИ-95 госрегулирование не распространяется, поэтому на премиальный бензин максимальная цена не установлена. Запасов топлива, даже если их не восполнять, хватит всей стране на три недели. Дефицита нет.

"Совокупные запасы АИ-95 в стране (на нефтебазах и НПЗ, в пути и импорт) достаточны и составляют 57 тыс. тонн, что обеспечивает 21-дневную потребность. Запасы восполняются в зависимости от заявок ресурсодержателей и объема производства", – сообщили в пресс-службе.

Что касается сжиженного нефтяного газа, то планы поставки для Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областей и ЗКО предусматривают снижение в связи с плановым ремонтом на предприятиях ТОО "Казахойл Актобе", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "Gas Processing Company". Большей части этих регионов министерство уже выделило дополнительный объем поставок топлива.

В августе жители Алматы и южных регионов Казахстана сталкивались с нехваткой бензина АИ-95. В сентябре в отдельных регионах возникли проблемы с автогазом – в частности, в Талдыкоргане он исчез почти со всех заправок.

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