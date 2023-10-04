Проверять казахстанцев на финграмотность перед выдачей кредита предлагает депутат

Депутат Ерлан Стамбеков в своем запросе предложил внедрить систему оценки знаний по финансовой грамотности, которая будет влиять на сумму и сроки выдачи кредитов, сообщает Zakon.kz.

Он привел данные Нацбанка, по которым объем просроченной задолженности физических лиц на 1 июня 2020 года составил 823,1 млрд тенге, в том числе задолженность по которым нет оплаты более 90 дней (419,2 млрд тенге).

По состоянию на 1 сентября 2023 года, данный показатель уже составляет более 1,1 трлн тенге, в том числе задолженность по которым нет оплаты более 90 дней вырос до 570 млрд тенге, а доля к общему объему просроченной задолженности в ссудном портфеле банков второго уровня выросла до 62%.

Число неработающих займов физических лиц, по мнению депутата, растет не только из-за стремления банков к наживе, но и наличием пробелов в системе повышения финансовой и юридической грамотности населения Казахстана.

Он считает, что в системе среднего и высшего образования образовался пробел в части наличия утвержденных государственных образовательных стандартов обучения финансовой и юридической грамотности молодого поколения.

Ерлан Стамбеков предлагает министрам просвещения, высшего образования и науки подключиться к вопросу повышения финансовой и юридической грамотности населения.

"Важно разработать единую методику обучения финансовой и юридической грамотности, которая включит в себя систему получения и оценки знаний по финансовой и юридической грамотности в стенах образовательных организаций, а также позволит провести анализ и сформировать в дальнейшем рекомендации по корректировке процессов влияющих на повышение финансовой и юридической грамотности взрослого населения Казахстана. Мы также должны внедрить систему оценки полученных знаний, которая будет влиять на сумму и сроки выдачи кредитов. Запретить выдачу кредитов лицам младше 21 года. Методика обучения и другие мероприятия могут быть объединены одним системным документом, а именно нацпроектом правительства по повышению финансовой грамотности и снижению уровня закредитованности населения Казахстана". Ерлан Стамбеков

Он предложил двум министрам рассмотреть вопрос разработки единого государственного образовательного стандарта обучения финансовой и юридической грамотности в системе образования.

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