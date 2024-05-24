Риски для граждан: как низкая финграмотность может влиять на ставки по кредитам и экономику

Какое значение финансовая грамотность имеет для экономики и как проблемные займы могут влиять на ставки кредитования, в материале Zakon.kz.

Согласно исследованию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) за 2023 год, по основным показателям финансовой грамотности населения индекс финграмотности составил 40,5%. При этом наиболее уязвимым звеном отмечалось "Управление собственными финансовыми средствами" – 38,6%.

Примечательно, что лишь треть респондентов сообщили, что самостоятельно принимают решения о распределении финансовых средств. В основном это люди в возрасте 50-63 лет. 35,6% респондентов от 30 до 49 лет доверяют свои деньги родителям и 18,2% ведут общий бюджет. А каждый пятый делегирует управление финансами второму супругу.

Значение финграмотности

В общем смысле финансовая грамотность – это понимание, как правильно распоряжаться своими деньгами, умение зарабатывать, тратить, сохранять, накапливать, вкладывать, приумножать и прочее, говорит финансовый эксперт Валентина Дрофа.

По ее словам, финансовая грамотность является важным элементом любой государственной экономической политики, и ее повышение ведет к улучшению благосостояния народа и качества жизни. Так, высокий уровень доступа населения к финансовым продуктам и услугам способствует притоку средств в экономику страны, увеличивает ее конкурентоспособность на финансовых рынках и укрепляет финансовую стабильность страны.

"В Казахстане эта тема имеет особую важность, поскольку уровень финансовой грамотности населения оставляет желать лучшего, что оказывает значительное влияние на экономическое благополучие страны". Валентина Дрофа

Эксперт пояснила, что индекс финансовой грамотности в Казахстане ниже среднего показателя по странам СНГ, который оценивается в 55%. Несколько отрицательное влияние на ситуацию оказывает склонность казахстанцев брать кредиты на необязательные потребности.

"Само по себе активное кредитование может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для экономики. Когда люди берут кредиты, чтобы купить дом или начать бизнес, это может способствовать стимулированию экономического роста страны. Однако, если люди берут неоправданные кредиты на потребительские товары, им необходимо внимательно оценивать свои возможности вернуть их. Неграмотность в области финансов может привести к серьезным проблемам как для отдельных людей, так и для экономики в целом", – поясняет Валентина Дрофа.

Например, неправильное управление финансами нередко приводит к росту проблемной задолженности, когда люди берут кредиты, но не могут вернуть их вовремя. Отсутствие понимания условий кредитования приводит к неправильному использованию заемных средств и финансовым трудностям для заемщиков, говорит эксперт. Это может иметь негативное влияние на экономику и стоимость кредитования.

"Когда банки сталкиваются с высоким уровнем проблемной задолженности, они могут начать повышать процентные ставки для компенсации рисков. Это делает кредиты дороже для всех, что затрудняет доступ к финансированию и тормозит экономический рост". Валентина Дрофа

Чрезмерные кредиты – это вред

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в свою очередь считает, что самый большой вред экономике – это когда финансово безграмотные люди руководят ей. При этом, если финансово неграмотных не преобладающее количество, то прямой связи между финграмотностью и экономикой нет, считает финансист. Так как экономика даже при низком уровне финграмотности населения продолжает работать, в ней есть компании, которые приносят пользу, и т.д.

"Например, не выплачивать налоги без последствий могут и финансово грамотные люди, просто неэтичные. Однако нужно понимать, что неуплата налогов и кредитов – это заведомо проигрышный вариант. Сейчас все оформляется в электронном виде, поэтому человека очень легко найти, если у него есть непогашенные обязательства", – прокомментировал финансист.

При этом чрезмерно активное кредитование граждан все же может приносить вред. Так, только в меру "раскачанное" потребление поддерживает бизнес и экономику, считает Расул Рысмамбетов. Кредит – это инструмент, и гражданам нужно четко понимать условия, по которым они получают займы или рассрочки.

"Проблемный кредит — это прежде всего проблема для физлица, на банки это влияет в меньшей степени. В данном случае существенного влияния на экономику нет, если это не достигает больших чисел. Но, как правило, чем меньше кредит, тем аккуратнее человек платит. Большие сложности для банков возникают тогда, когда растет уровень проблемной задолженности в корпоративном бизнесе. Когда задолженность является следствием системных нарушений в экономике". Расул Рысмамбетов

Что касается стоимости кредитования, то, по словам эксперта, банки всегда закладывают риски невозврата в стоимость кредита. Исходя из этого, рассчитывается кредитная нагрузка на определенные виды займов. Например, уровень проблемной задолженности NPL 90+ редко превышает 10%, но если по каким-то видам кредитов он выше, то банки могут увеличивать ставки для снижения рисков. По этой причине кредитование физлиц дороже, чем, к примеру, корпоративные кредиты.

Эксперты резюмировали, что в целом кредиты нужно брать, только четко понимая их условия, оценивая их реальную необходимость и, разумеется, при наличии возможности эти кредиты вернуть.