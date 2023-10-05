В каких отраслях экономики у казахстанцев зарплаты выше, чем у россиян

В отчете казахстанских аналитиков за 5 октября 2023 года сказано, что зарплата казахстанцев в нескольких отраслях экономики оказалась самой высокой в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным экспертов, больше своих коллег из других стран ЕАЭС получают казахстанские нефтяники и шахтеры, строители и логисты, эксперты в административном управлении и специалисты в сфере HoReCa.

Однако во всех остальных видах экономической деятельности Россия обгоняет Казахстан по уровню доходов.

"Россия остается лидером и по средней номинальной зарплате в целом по экономике: показатель РФ в первом полугодии составлял 915 долларов. В то время как казахстанцы в январе-июне получали в среднем 780 долларов", – говорится в публикации Finprom.kz.

Фото: Finprom.kz

Аутсайдером по большинству позиций стал Кыргызстан. Номинальная зарплата там в 2,1 раза ниже, чем в Казахстане, и в 2,5 раза ниже, чем в России.

Кроме того, специалисты сравнили, как менялся уровень доходов в странах ЕАЭС за пять лет.

Фото: Finprom.kz

Например, в Казахстане номинальные доходы в прошлом году в сравнении с 2017 выросли на 45,4%, в России – на 44,4%, а в Армении – на 57,3%. Кыргызстан снова в конце списка: там за эти годы зарплата увеличилась всего на 38,6%.

Примечательно, что Казахстан, судя по докладу аналитиков, может похвастаться неплохим ростом номинальных зарплат – сразу на 18%, однако инфляция почти полностью "съедает" этот плюс.

Ситуация складывается так потому, что в Казахстане самая высокая в ЕАЭС инфляция.

В первом полугодии 2023 года она составила 17,8%, в то время как в России показатель сложился на уровне 5,6%, в Кыргызстане – 12,7%, в Беларуси – 6,7%, в Армении – 4,2%.

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