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Зарплаты казахстанцев в ряде секторов экономики стали самыми высокими в ЕАЭС

зарплаты, ЕАЭС, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:38 Фото: Freepik
Эксперты выясняли, что казахстанские средние зарплаты в некоторых секторах экономики оказались самыми высокими в ЕАЭС. О каких сферах идет речь, в материале Zakon.kz

Среднемесячная зарплата в Казахстане по всем сферам деятельности за 2023 год составила 791 доллар США.

Это более, чем в два раза выше минимума по Евразийскому экономическому союзу, который был отмечен в Кыргызстане, и на 9% ниже максимума в Российской Федерации. Такими данными поделились в Первом Кредитном Бюро.

"В ряде сфер деятельности уровни РК в долларах стали максимальными в ЕАЭС. Речь о горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (1665 и 910 долларов), строительстве (1029 долларов), транспорте и складировании (1018 долларов), услугах по проживанию и питанию (678 долларов), административной деятельности (777 долларов)". ПКБ
зарплаты, ЕАЭС, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:38

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Менее позитивная динамика по реальному росту зарплат. По всем секторам экономики прирост составил 2,3% по сравнению с данными за январь-декабрь 2022 года. Этот показатель стал минимальным среди стран ЕАЭС. Наибольший рост наблюдался в Армении - 12,4%.

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