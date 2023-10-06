Минфин о новом Налоговом кодексе: Платить налоги можно будет в один клик

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах заседания Координационного совета руководителей налоговых служб стран-участников СНГ 6 октября рассказал, что первостепенная задача в создании нового Налогового кодекса – упростить уплату налогов, сообщает Zakon.kz.

По словам Ержана Биржанова, работа над документом идет полным ходом. Создана рабочая группа, в составе которой в том числе и представители бизнеса. Очень бурно обсуждаются вопросы по администрированию налога на добавленную стоимость, проведению налоговых проверок, камеральному контролю, регистрации, принудительному взиманию налогов.

"Мы будем предлагать новые подходы, которые заключаются в представлении при заполнении налоговых форм, упрощении уплаты налогов, сокращении количества налогов и налоговых форм, а также будем предоставлять услуги по форматно-логистическому контролю при заполнении отчетности. Все это позволит снять те уведомления, которые сегодня существуют, – уведомления камерального контроля, когда у налогоплательщика появляются обязательства, ограничения банковских счетов. Если мы будем на этапе заполнения помогать налогоплательщику, то в дальнейшем мы его и преследовать не будем. То есть будет реализовываться принцип фискального сопровождения с момента регистрации налогоплательщика". Ержан Биржанов

Минфин планирует провести активную интеграцию с банковскими системами, чтобы упростить уплату налогов.

"Наша первостепенная задача – проводить уплату налогов в один клик. Заполняем за налогоплательщика, получаем подтверждение о правильности, и проводится оплата в онлайн-режиме. В дальнейшей перспективе мы хотим, чтобы уплата налогов была даже без клика, по умолчанию. К этому мы будем стремиться". Ержан Биржанов

Сумма налоговых поступлений в государственный бюджет за девять месяцев 2023 года превысила 13 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 24,9%, или более чем на 2 трлн тенге, в том числе:

в республиканский бюджет – более 8 трлн тенге, с ростом на 23,0% (больше на 1,6 трлн тенге);

в местные бюджеты – более 4 трлн тенге, с ростом на 28,9% (больше на 988,4 млрд тенге).

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года президент поставил задачу провести полную цифровизацию налогового контроля и обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками.

