Ержан Биржанов о налоге на роскошь в Налоговом кодексе: Крупные покупки нужно будет декларировать

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 23 июня 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал налог на роскошь в Налоговом кодексе, который находится на рассмотрении Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

На вопросы журналистов о гипотетической бабушке со скромной пенсией, купившей Ferrari или большой дом, он пояснил, что ей нужно будет объяснить источники происхождения средств.

"Если бабушка, условно, купит имущество стоимостью более 20 тыс. МРП – это более 80 млн тенге, то бабушка должна задекларировать, показать источники доходов, откуда она получила эти доходы, чтобы купить тот же Ferrari или коттедж. Это тоже контролируется. Эта норма осталась – то, что крупные приобретения должны декларироваться", – сказал Ержан Биржанов.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената внесли поправки в новый Налоговый кодекс страны и вернули документ в Мажилис на доработку. Предлагается, что плательщиками акциза на предметы роскоши будут только физические лица. При этом обложение таких предметов роскоши, как автомобили, суда и летательные аппараты, будет не только при их импорте, но и при продаже внутри страны, если их стоимость свыше предельных сумм. Для автомобилей – более 75 млн тенге, для судов и летательных аппаратов – более 100 млн тенге.