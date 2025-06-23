#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Право

Ержан Биржанов о налоге на роскошь в Налоговом кодексе: Крупные покупки нужно будет декларировать

Вице-министр финансов Ержан Биржанов, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:59 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 23 июня 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал налог на роскошь в Налоговом кодексе, который находится на рассмотрении Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

На вопросы журналистов о гипотетической бабушке со скромной пенсией, купившей Ferrari или большой дом, он пояснил, что ей нужно будет объяснить источники происхождения средств.

"Если бабушка, условно, купит имущество стоимостью более 20 тыс. МРП – это более 80 млн тенге, то бабушка должна задекларировать, показать источники доходов, откуда она получила эти доходы, чтобы купить тот же Ferrari или коттедж. Это тоже контролируется. Эта норма осталась – то, что крупные приобретения должны декларироваться", – сказал Ержан Биржанов.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената внесли поправки в новый Налоговый кодекс страны и вернули документ в Мажилис на доработку. Предлагается, что плательщиками акциза на предметы роскоши будут только физические лица. При этом обложение таких предметов роскоши, как автомобили, суда и летательные аппараты, будет не только при их импорте, но и при продаже внутри страны, если их стоимость свыше предельных сумм. Для автомобилей – более 75 млн тенге, для судов и летательных аппаратов – более 100 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Служебное жилье для военнослужащих: Минобороны изменило ряд госуслуг
Право
16:34, Сегодня
Служебное жилье для военнослужащих: Минобороны изменило ряд госуслуг
Требования к аккредитационным центрам для вузов обновили в Казахстане
Право
15:41, Сегодня
Требования к аккредитационным центрам для вузов обновили в Казахстане
Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам управления многоквартирными жилыми домами
Право
14:37, Сегодня
Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам управления многоквартирными жилыми домами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: