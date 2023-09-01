Итоги Послания 1 сентября 2023 года: каких юридических последствий ждать после речи Президента РК

Законы о науке и искусственном интеллекте, выборность районных акимов, референдум по строительству АЭС, несколько новых министерства, сокращение налогов и льгот… Каких еще конкретных итогов ждать от послания Президента РК Токаева народу Казахстана 1 сентября 2023 года, выяснял Zakon.kz.

С очередным Посланием "Экономический курс справедливого Казахстана" Президент РК традиционно выступил на открытии сессии Парламента РК. Однако стилистика программного документа явно отличалась от прежних подчеркнутой прагматичностью. Как сказал Касым-Жомарт Токаев: "Мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей". Очевидно, о чем речь.

Рассмотрим и мы правовые аспекты выступления Президента РК тезисно и конкретно.

Освобождение инвесторов от налогов

В Казахстане неплохо развита добывающая промышленность, являющаяся хребтом национальной экономики. Но недостаточно развита добывающая промышленность. С целью ее поддержки иностранных и отечественных инвесторов освободят от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года работы.

Атомный "референдум"

По поводу строительства АЭС в Казахстане после долгих лет обсуждения целесообразности станции, похоже, принято политическое решение.

"Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее". Касым-Жомарт Токаев

Не исключено, что и с выбором потенциального партнера и оператора строительства тоже достигнута ясность.

Министерство воды

В составе Правительства РК появится новый участник – министр водных ресурсов и ирригации. И соответствующее министерство. Вода признана ограниченным стратегическим ресурсом – со всеми вытекающими: тарифами, санкциями, отдельным министром… Напомним, за всю эпоху суверенного Казахстана такой специализированной структуры в стране не было (за исключением короткого периода, чуть более года, с 2013-го по 2014-й, когда существовало Министерство окружающей среды и водных ресурсов РК). В отличие от СССР, когда оно функционировало под разными названиями.

Сейчас этими вопросами в стране ведает Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Логистика и логика

Еще одно министерство, которое появится в РК, – Министерство транспорта, которое, кроме того, будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры. Сейчас Комитет транспорта входит в состав Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Видимо, новая структура и будет разрабатывать нормативные документы, чтобы ужесточить контроль качества автодорог.

"Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это "родовые болезни" данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание". Касым-Жомарт Токаев

Закон об искусственном интеллекте

Строго говоря, не только об ИИ, но и смежных виртуальных реальностях: вычислительных мощностях, хранении и обработке данных и прочих аспектах цифровизации и IT-услуг. Токаев заявил, что специалистов в этих областях знания в РК должны готовить минимум в трех вузах.

"Наша страна может стать площадкой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам. Поэтому необходимо создать самые привлекательные условия, включая преференции для привлечения инвестиций в строительство крупных дата-центров... Пришло время на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Прошу правительство, экспертное сообщество, депутатов парламента заняться подготовкой целостного отраслевого документа".

Научный подход

Вообще-то в Казахстане в 2011 году был принят закон "О науке". Вот только науки, без обид для ученых, нет. Во всяком случае, той самой науки, как ее понимают последние 500 лет – что меняет мир и приносит прибыль. Две цифры: Казахстан по количеству патентов в пересчете на ВВП занимает 39 место в мире, а по доходу от интеллектуальной собственности – 99 место. Это красноречиво свидетельствует о том, что лишь незначительная доля патентов приносит доход.

В общем, действующий закон должен заменить другой – "О науке и технологической политике", который сейчас разрабатывается.

"Экономика должна стать наукоемкой. Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство. С целью комплексного развития науки предстоит принять новый закон. Ожидаю, что депутаты уделят особое внимание этому законопроекту", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лучше и не скажешь. Есть только один момент: слова эти произнесены еще на открытии прошлой, первой сессии Парламента VIII созыва, 29 марта 2023 года, о чем Zakon.kz публиковал статью ранее. Однако закон не только не принят, но даже не разработан.

Фискальная реформа

Количество налогов и других обязательных платежей в бюджет сократят на 20 процентов (минимум). С другой стороны, уменьшат и количество налоговых льгот – на ту же пятую часть.

"Недополученные налоги – это не построенные больницы, дороги и школы… Преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам". Касым-Жомарт Токаев

Вероятно, все эти предложения публика сможет оценить уже к концу года, когда разработчик подготовит проект нового Налогового кодекса (о таких сроках представители Минфина ранее, еще в мае, заявили в Мажилисе РК).

Выборы на местах

Наконец, в качестве еще одной конкретной новеллы президент предложил апробировать выборы акимов – нет, пока еще не областных, а только районов и городов областного значения: Рудного, Риддера, Балхаша и т.п. Этот момент требует некоторых пояснений.

Напомним, до сих пор граждане, что касается местной власти, реально могли выбирать лишь акимов сел, поселков и сельских округов. Да и то – с недавних пор, когда 5 ноября 2022 года были внесены соответствующие поправки в Закон РК "О выборах в РК".

Этими же поправками была введена и выборность акимов районов и городов областного значения. Однако в их отношении норма (пункт 81) статьи 6 Закона) была отлагательная, введение ее в действие откладывалось до 1 января 2025 года. Предполагается, что с этого момента акимов районов и городов областного значения население будет выбирать как правило. Но до этого срока оговаривается, что основанием для проведения их выборов является "решение маслихата об установлении перечня пилотных регионов".

Поэтому президент и сказал "апробировать". Ждем пилотов.