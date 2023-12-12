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Экономика Казахстана выросла в 2023 году почти на 5%

Экономика Казахстана выросла в 2023 году почти на 5% Фото: pexels
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 12 декабря 2023 года заявил, что по итогам января-ноября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. Он указал на рост добыча газа и нефти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров озвучил итоги развития экономики Казахстана.

"По итогам января-ноября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,5%, а в сфере услуг – 5,6%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт и складирование. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 14,6%", – заявил министр.

По его словам, положительные темпы роста сохраняет обрабатывающая промышленность: объем производства вырос на 3,4%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении около 27%, в том числе в автомобилестроении – на 41% и производстве электрооборудования более 32%.

Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 1,9%, металлических изделий – на 3,7%, строительных материалов – на 4,1%, пластмассовых изделий – на 5,1%, легкой промышленности – на 12% и мебели – на 42%.

"Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 5,2%. При этом добыча газа выросла на 12%, добыча нефти – на 7,8%, добыча прочих полезных ископаемых – на 13%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 2,6%, добыча угля – на 5,8%",– заявил глава МНЭ.

Отмечается, что объем выполненных строительных работ увеличился на 12,6%: за январь-ноябрь текущего года введено более 15 млн кв. м жилья, что на 15,6% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Астана, Алматы, а также в областях Ұлытау и Северный-Казахстан.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска снизился на 8,4%. Значительное снижение показали Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, а также Павлодарская области.

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