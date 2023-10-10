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Какие продукты и услуги подорожали в Казахстане

Какие продукты и услуги подорожали в Казахстане Фото: pixabay
Зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов на заседании правительства 10 октября отчитался о ситуации с инфляцией в Казахстане. Он рассказал, какие продукты и услуги подорожали в стране, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция, по словам Берика Шолпанкулова, снижается седьмой месяц подряд. Текущий ее уровень составляет 11,8%.

"Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонент демонстрировали замедление. Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения".Берик Шолпанкулов

Продовольственная инфляция замедлилась до 11,4%. Помогло замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, мясо и сахар. Снизили цены и производители продуктов питания в сфере сельского хозяйства.

"Сезонно дешевеет плодоовощная продукция, но темпы сезонного снижения ниже обычного. В результате месячная продовольственная инфляция превышает свое среднеисторическое значение".Берик Шолпанкулов

Непродовольственная инфляция также замедляется. В годовом выражении она составила 12,1% в сентябре 2023 года. Замедлился годовой рост цен на товары личного пользования, предметы домашнего обихода, стройматериалы, медикаменты ввиду исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. При этом из-за роста цен на бензин и повышения предельных розничных цен на топливо стоимость непродовольственных товаров растет.

"В сентябре зафиксирован рост цен на одежду и обувь, медикаменты, твердое топливо. При этом отмечается снижение цен на бытовые приборы".Берик Шолпанкулов

Инфляция платных услуг после ускорения в июле-августе замедлилась в сентябре до 11,9% благодаря выходу из расчета высокой базы прошлого года.

"Рост тарифов ЖКУ, реализуемый в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", в сентябре 2023 года замедлился до 0,4%, в годовом выражении – 13,6%. Сохраняется рост цен на нерегулируемые услуги. Ввиду начала нового учебного года ускорился рост цен на услуги образования. Помимо этого отмечается рост арендной платы, стоимости услуг транспорта, амбулаторных услуг".Берик Шолпанкулов

Ранее Бюро национальной статистики опубликовало информацию об уровне инфляции в Казахстане в сентябре 2023 года. Основной вклад в инфляцию внесло повышение цен на услуги образования.

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