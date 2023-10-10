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Почему тенге ослаб в сентябре

Казахстан ослабление тенге Фото: pixabay
Зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов на заседании правительства РК рассказал, почему курс тенге ослаб в сентябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2023 года курс тенге ослаб на 3,4%, до 474,99 тенге за доллар, что было связано, по его словам, с сочетанием ряда как внешних, так и внутренних факторов.

"Во-первых, это глобальное укрепление доллара. Его индекс укрепился к корзине валют развитых стран за сентябрь на 2,5%. Во-вторых, это возросший сезонный спрос со стороны импортеров, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств. На ослабление обменного курса тенге также повлияли приостановление правительством нормы обязательной продажи экспортной валютной выручки квазигосударственного сектора и понижение базовой ставки против сохраняющейся жесткой монетарной политики ФРС США".Берик Шолпанкулов

Поддержку тенге с начала года оказывали продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. В сентябре они составили 1 млрд 155 млн долларов.

Приток нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг с начала года составил 299 млн долларов. Покупка валюты ЕНПФ в сентябре составила 200 млн долларов.

Берик Шолпанкулов также добавил, что Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции.

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