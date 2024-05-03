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Инфляция в Казахстане: какие услуги больше всего подорожали в апреле

инфляция, рост, цены, услуги, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:22 Фото: Freepik
Месячная инфляция в Казахстане продолжает снижаться второй месяц подряд. При этом меньше всего по итогам апреля подорожали продукты, а больше всего – платные услуги, сообщает Zakon.kz.

За апрель цены выросли на 0,6% после 0,7% в марте. Таким образом, снижение месячных темпов инфляции стало вторым подряд, отмечают аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ).

В Бюро напомнили, что месячная инфляция в марте составила 0,7% после 1,1% в феврале. Тогда же ежемесячные темпы роста замедлились впервые с декабря 2023 года.

"Меньше всего за месяц подорожали продукты, +0,3%. Речь, кстати, о минимальном показателе с сентября 2023-го, когда фиксировался тот же уровень. Непродовольственные товары, как и услуги, за апрель прибавили в цене 0,7%". ПКБ

Более существенно выросли цены на платные услуги – на 13,5%, и по сравнению с мартом, когда показатель был на уровне 13,2%, инфляция в секторе несколько ускорилась.

Особенно заметно подорожали коммунальные услуги. В частности, тарифы на холодную воду выросли на 36,9%, на горячую – на 31% год к году.

индекс потребительских цен, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:22

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Что касается инфляции в годовом выражении, то ее темпы снизились уже четырнадцатый раз подряд – до 8,7% после 9,1% в марте. При этом текущее замедление стало самым заметным в 2024 году, подчеркнули аналитики Бюро. Продовольствие на годовом уровне подорожало на 6,3%, а непродовольственная продукция – на 7,6%.

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